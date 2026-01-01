Nasaďte open source POS systém jedním kliknutím.
Webový pokladní systém pro maloobchodní prodejny se správou zásob, správou zákazníků a reportováním prodeje.
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Co všechno můžete s produktem Open Source POS vytvořit
Open Source POS je webový pokladní systém na bázi PHP, vytvořený pro malé maloobchodní prodejny, kavárny a servisní podniky, které potřebují plně vybavený pokladní systém bez poplatků za SaaS za jednotlivé terminály. Prohlížečové rozhraní běží na jakémkoli tabletu, notebooku nebo stolním počítači, takže stejný backend zajišťuje pokladní operace, aktualizace zásob a reportování z jakéhokoli zařízení v lokální síti.
Vlastní hosting na vašem vlastním VPS uchovává zákaznické záznamy, historii prodejů a cenová data na infrastruktuře, kterou kontrolujete – bez měsíčního předplatného, bez procent z transakcí a bez závislosti na dodavateli. Zahrnutá databáze MariaDB je automaticky zřízena a uchovávána v pojmenovaných svazcích pro bezpečné upgrady.
Hlavní funkce Open Source POS
Maloobchodní pokladna
Zpracovávejte prodeje, vrácení zboží a rezervace pomocí skenování čárových kódů, vyhledávání položek a přizpůsobitelných účtenek tištěných na standardních termálních tiskárnách.
Sledování zásob
Sledovat stav zásob, nastavit prahové hodnoty pro doobjednání a spravovat dodavatele napříč několika kategoriemi položek s automatickými úpravami při každém prodeji.
Správa zákazníků
Udržujte zákaznickou databázi s historií nákupů, věrnostními body, zůstatky obchodních kreditů a cenovými úrovněmi pro jednotlivé zákazníky.
Reporting prodejů
Generujte podrobné zprávy o prodejích, daních, platbách, ziscích a slevách napříč konfigurovatelnými časovými obdobími a filtry zaměstnanců.
Zaměstnanecké účty
Vytvořte individuální přihlašovací údaje pro zaměstnance s oprávněními založenými na rolích pro oddělení přístupu pokladního, manažera a k reportům na sdíleném terminálu.
Více-měnové daně
Nakonfigurujte více daňových sazeb, měn a platebních metod tak, aby odpovídaly místním maloobchodním pravidlům a platebním preferencím zákazníků.
Proč provozovat Open Source POS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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