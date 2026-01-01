Sleva až 69 % na Open Source POS

Nasaďte open source POS systém jedním kliknutím.

Webový pokladní systém pro maloobchodní prodejny se správou zásob, správou zákazníků a reportováním prodeje.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte open source POS systém jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Open Source POS vytvořit

Open Source POS je webový pokladní systém na bázi PHP, vytvořený pro malé maloobchodní prodejny, kavárny a servisní podniky, které potřebují plně vybavený pokladní systém bez poplatků za SaaS za jednotlivé terminály. Prohlížečové rozhraní běží na jakémkoli tabletu, notebooku nebo stolním počítači, takže stejný backend zajišťuje pokladní operace, aktualizace zásob a reportování z jakéhokoli zařízení v lokální síti.

Vlastní hosting na vašem vlastním VPS uchovává zákaznické záznamy, historii prodejů a cenová data na infrastruktuře, kterou kontrolujete – bez měsíčního předplatného, bez procent z transakcí a bez závislosti na dodavateli. Zahrnutá databáze MariaDB je automaticky zřízena a uchovávána v pojmenovaných svazcích pro bezpečné upgrady.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Open Source POS

Maloobchodní pokladna

Zpracovávejte prodeje, vrácení zboží a rezervace pomocí skenování čárových kódů, vyhledávání položek a přizpůsobitelných účtenek tištěných na standardních termálních tiskárnách.

Sledování zásob

Sledovat stav zásob, nastavit prahové hodnoty pro doobjednání a spravovat dodavatele napříč několika kategoriemi položek s automatickými úpravami při každém prodeji.

Správa zákazníků

Udržujte zákaznickou databázi s historií nákupů, věrnostními body, zůstatky obchodních kreditů a cenovými úrovněmi pro jednotlivé zákazníky.

Reporting prodejů

Generujte podrobné zprávy o prodejích, daních, platbách, ziscích a slevách napříč konfigurovatelnými časovými obdobími a filtry zaměstnanců.

Zaměstnanecké účty

Vytvořte individuální přihlašovací údaje pro zaměstnance s oprávněními založenými na rolích pro oddělení přístupu pokladního, manažera a k reportům na sdíleném terminálu.

Více-měnové daně

Nakonfigurujte více daňových sazeb, měn a platebních metod tak, aby odpovídaly místním maloobchodním pravidlům a platebním preferencím zákazníků.

Proč provozovat Open Source POS u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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