Implementujte AureusERP s instalací jedním kliknutím.
Open-source ERP platforma pro malé a střední podniky, zahrnující finance, lidské zdroje, zásoby, prodej a CRM v jednom jednotném systému.
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Co všechno můžete s produktem AureusERP vytvořit
AureusERP je moderní open-source platforma pro plánování podnikových zdrojů postavená na Laravelu 11 a FilamentPHP 3. Sjednocuje finance, lidské zdroje, správu zásob, prodej a řízení vztahů se zákazníky pod jednotným, soudržným rozhraním — čímž eliminuje potřebu nespojených tabulek a samostatných nástrojů.
Vlastní hostování AureusERP na vašem vlastním VPS dává vaše obchodní data zcela pod vaši kontrolu bez poplatků za uživatele nebo závislosti na dodavateli. S více než 10 000 hvězdičkami na GitHubu a aktivním denním vývojem nabízí důvěryhodnou open-source alternativu k placeným ERP sadám, jako jsou Odoo nebo SAP Business One.
Hlavní funkce AureusERP
Integrovaný finanční modul
Spravujte závazky a pohledávky, účetní deníky, faktury a finanční zprávy z jednoho jednotného řídicího panelu.
Lidské zdroje a mzdy
Sledujte zaměstnance, smlouvy, docházku a žádosti o dovolenou bez přepínání mezi samostatnými HR nástroji.
Správa skladových zásob
Monitorujte úrovně zásob, sklady, nákupní objednávky a pohyby produktů v reálném čase, abyste předešli nedostatkům a nadměrnému skladování.
CRM a Prodejní pipeline
Spravujte potenciální zákazníky, příležitosti a zákaznické účty prostřednictvím přehledu pipeline, přímo propojeného s fakturací a plněním objednávek.
FilamentPHP Administrační UI
Čisté, rychlé administrační rozhraní postavené na FilamentPHP 3 poskytuje každému modulu konzistentní vzhled a ovládání bez dodatečné konfigurace.
Proč provozovat AureusERP u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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