Implementujte FOSSBilling pomocí jednoklikové instalace.
Open-source platforma pro fakturaci a správu klientů pro poskytovatele webhostingu, agentury a freelancery.
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Co všechno můžete s produktem FOSSBilling vytvořit
FOSSBilling je bezplatný, open-source systém pro fakturaci a správu klientů navržený pro webhostingové společnosti, agentury a freelancery, kteří potřebují profesionální self-hosted alternativu k drahým předplatným fakturačního softwaru. Poskytuje kompletní klientský portál, kde si zákazníci mohou spravovat své služby, odesílat žádosti o podporu, platit faktury a prohlížet historii objednávek – vše z jednoho značkového rozhraní.
Vlastní hostování FOSSBillingu udržuje veškerá klientská data, záznamy o platbách a historii fakturace pod vaší přímou kontrolou, bez poplatků za transakci nebo závislosti na dodavateli. Platforma podporuje více platebních bran, automatickou opakovanou fakturaci a modulární systém rozšíření, který vám umožní přizpůsobit si jej přesně vašim obchodním procesům.
Hlavní funkce FOSSBilling
Automatická opakovaná fakturace
Nastavte produkty s předplatným, které automaticky fakturují zákazníkům ve vašem definovaném fakturačním cyklu, čímž snížíte manuální práci a zajistíte předvídatelný příjem.
Integrované požadavky na podporu
Integrovaný helpdesk umožňuje klientům otevírat a sledovat tikety podpory přímo ve svém portálu, čímž udržuje fakturační a podporovou komunikaci na jednom místě.
Různé platební brány
Připojte PayPal, Stripe a desítky dalších platebních procesorů, aby klienti mohli platit faktury způsobem, který jim nejlépe vyhovuje.
Zákaznický samoobslužný portál
Zákazníci mohou spravovat své služby, stahovat faktury, aktualizovat kontaktní údaje a sledovat stav svého účtu, aniž by vás kontaktovali.
Správa objednávek a produktů
Definujte konfigurovatelné produkty a cenové úrovně, spravujte upgrady a downgrady a automatizujte zřizovací hooky prostřednictvím rozšiřitelného modulárního systému.
Integrovaná cron automatizace
Oficiální Docker image spouští cron FOSSBilling automaticky každých pět minut, takže jsou generovány faktury a obnovována předplatná bez jakéhokoli ručního plánování.
Proč provozovat FOSSBilling u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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