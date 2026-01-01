Implementujte Bagisto s instalací na jedno kliknutí.
Open-source e-commerce platforma Laravel pro vytváření e-shopů s podporou více měn, vícejazyčnosti a platebních bran.
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Co všechno můžete s produktem Bagisto vytvořit
Bagisto je open-source e-commerce platforma postavená na PHP frameworku Laravel, poskytující obchodníkům kompletní základ pro provozování online obchodu bez poplatků za předplatné nebo sdílení příjmů. Dodává se s obchodem pro zákazníky, komplexním administrátorským panelem, správou katalogu produktů, zpracováním objednávek, kontrolou zásob a procesem placení, který standardně podporuje požadavky na více měn a více jazyků.
Vlastní hostování Bagista na vašem VPS znamená, že transakční záznamy vašeho obchodu, zákaznická data a katalog produktů zůstanou na infrastruktuře, kterou plně kontrolujete — což je zásadní pro podniky fungující podle požadavků na rezidenci dat nebo pro ty, kteří se snaží vyhnout poplatkům za transakci a omezením platformy poskytovatelů SaaS.
Hlavní funkce Bagisto
Podpora více měn
Přijímejte platby v jakékoli měně a zobrazujte ceny v místní měně zákazníka s konfigurovatelnou správou směnných kurzů.
Vícejazyčný e-shop
Obsluhujte globální zákazníky v jejich preferovaném jazyce s vestavěnou lokalizací pro stránky produktů, procesy placení a transakční e-maily.
Flexibilní produktový katalog
Spravujte jednoduché, konfigurovatelné, seskupené a stahovatelné produkty s variantami, vlastními atributy a dynamickými cenovými pravidly.
Integrace platebních bran
Připojte Stripe, PayPal a další oblíbené platební brány okamžitě, s pluginovým systémem pro přidání vlastních platebních metod.
REST a GraphQL API
Plné pokrytí API vám umožňuje vytvářet bezhlavé e-shopy, mobilní aplikace nebo integrovat data o objednávkách a produktech se systémy ERP a službami pro plnění objednávek.
Proč provozovat Bagisto u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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