Implementujte EverShop jedním kliknutím.
Moderní open-source e-commerce platforma postavená na Node.js, Reactu a GraphQL pro rychlé, přizpůsobitelné online obchody.
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Co všechno můžete s produktem EverShop vytvořit
EverShop je moderní, open-source e-commerce platforma postavená na Node.js, Reactu a GraphQL. Na rozdíl od starších e-commerce platforem založených na PHP je EverShop navržen s ohledem na React storefront renderovaný na straně serveru, systém rozšíření řízený grafy a perzistenci PostgreSQL – což vývojářům poskytuje známou sadu nástrojů a nakupujícím rychlý zážitek podobný aplikaci.
Vlastní hostování EverShopu na vašem VPS udržuje obchodní data, záznamy zákazníků a historii objednávek na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez poplatků za transakci nebo provizí platformy. Katalog, téma, platební integrace a pravidla dopravy jsou konfigurovatelné prostřednictvím administrátorského rozhraní, zatímco vývojáři mohou platformu rozšířit pomocí prvotřídních modulů TypeScript.
Hlavní funkce EverShop
Moderní JS stack
Postaveno na Node.js, Reactu a GraphQL, takže vývojáři mohou rozšiřovat e-shop a administraci se stejnými nástroji, které již denně používají.
Serverové vykreslování
Obchodní rozhraní SSR React poskytuje rychlé první vykreslení a HTML optimalizované pro SEO ihned po vybalení, s hydratací na straně klienta pro navigaci podobnou aplikaci.
Katalog a zásoby
Spravujte produkty, varianty, atributy, kategorie a zásoby z jednoho administračního rozhraní s hromadnými úpravami a importem CSV.
Košík a pokladna
Přizpůsobitelná jednostránková pokladna s podporou objednávek hostů, slevových kódů, pravidel dopravy a více daňových zón.
Systém rozšíření
Prvotřídní API modulů TypeScriptu a systém háčků usnadňují přidávání vlastních poskytovatelů plateb, témat nebo obchodní logiky bez forkování jádra.
PostgreSQL backend
Všechna data katalogu, zákazníků a objednávek jsou uložena v PostgreSQL – snadno se zálohují, replikují a přímo dotazují pro sestavy nebo migrace.
Proč provozovat EverShop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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