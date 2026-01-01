Nasaďte Strapi jedním kliknutím.
Přední open-source headless CMS, který automaticky generuje REST a GraphQL API z vašich obsahových modelů s přizpůsobitelným administrátorským panelem.
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Co všechno můžete s produktem Strapi vytvořit
Strapi je nejoblíbenější open-source headless CMS na světě, kterému důvěřuje přes 800 000 vývojářů. Poskytuje plně přizpůsobitelný backend pro správu obsahu s intuitivním administračním panelem s funkcí drag-and-drop, automaticky generovanými REST a GraphQL API a bohatým ekosystémem pluginů. Na rozdíl od tradičních CMS, které vážou obsah k pevnému frontendu, Strapi doručuje obsah do jakéhokoli kanálu – webových stránek, mobilních aplikací, IoT zařízení – prostřednictvím standardních API.
Vlastní hostování Strapi na vašem VPS eliminuje cenu za uživatele a limity rychlosti API ukládané poskytovateli spravovaných CMS, a zároveň vám dává plnou kontrolu nad architekturou vašeho obsahu, ukládáním dat a konfigurací pluginů. Tato šablona kombinuje Strapi s PostgreSQL 16 pro spolehlivost připravenou pro produkční prostředí.
Hlavní funkce Strapi
Automaticky generované API
Strapi vytváří REST a GraphQL koncové body automaticky, když definujete typy obsahu – není vyžadováno žádné ruční kódování API.
Drag-and-drop nástroj pro tvorbu obsahu
Vytvářejte komplexní obsahové modely vizuálně pomocí polí, komponent a dynamických zón, aniž byste museli zasahovat do kódu.
Řízení přístupu na základě rolí
Nastavte podrobná oprávnění podle typu obsahu a uživatelské role, aby editoři, manažeři a konzumenti API přistupovali pouze k tomu, k čemu mají oprávnění.
Knihovna médií
Nahrávání, organizace a optimalizace obrázků a souborů v centralizované mediální knihovně s automatickou změnou velikosti obrázků a konverzí formátů.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Strapi pomocí pluginů z tržiště pro ověřování, SEO, e-mail, vyhledávání a další – nebo si vytvořte vlastní pluginy pro své potřeby.
Vícejazyčný obsah
Spravujte obsah ve více jazycích s integrovanou podporou i18n, publikováním každé lokality nezávisle pro podporu globálního publika.
Proč provozovat Strapi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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