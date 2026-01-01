Implementujte GlitchTip pomocí instalace jedním kliknutím.
Open-source platforma pro sledování chyb a monitorování výkonu plně kompatibilní se Sentry SDK – lehká samohostitelná alternativa.
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Co všechno můžete s produktem GlitchTip vytvořit
GlitchTip je open-source platforma pro sledování chyb a monitorování výkonu, která slouží jako přímá náhrada za Sentry. Každé oficiální Sentry SDK – pro JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Javu, .NET, mobilní zařízení a další – funguje beze změny, stačí ho nasměrovat na váš GlitchTip DSN. Platforma zachycuje neošetřené výjimky, kontext navigační cesty (breadcrumb), zdrojové mapy a sledování vydání se stejným pracovním postupem a vzory uživatelského rozhraní, které vývojáři již znají ze Sentry.
Vlastní hostování GlitchTipu na vašem VPS vám poskytne veškerý pracovní postup pro sledování chyb, který byste získali od Sentry SaaS – ale za zlomek nároků na zdroje a bez kvóty na událost. Režim vše v jednom s jedním kontejnerem zvládá příjem dat, webové uživatelské rozhraní a zpracování na pozadí bez samostatných pracovních služeb.
Hlavní funkce GlitchTip
Sentry-kompatibilní API
Přímá náhrada za Sentry – každá oficiální Sentry SDK funguje beze změny nasměrováním na váš GlitchTip DSN, není nutná žádná úprava kódu.
Zachycení a seskupování chyb
Chytré seskupování podobných výjimek podle otisku trasování zásobníku eliminuje duplicitní šum a zobrazuje každý jedinečný problém jednou s kompletní historií událostí.
Zdrojové mapy a vydání
Nahrajte zdrojové mapy JavaScriptu pro produkční sestavení a označte vydání, aby se trasování zásobníku odkazovalo na původní řádky zdrojového kódu a sledování regresí fungovalo ihned po vybalení.
Výkon a dostupnost
Volitelné monitorování výkonu transakcí a kontroly dostupnosti doplňují sledování chyb pomocí profilů doby odezvy a externích sond stavu.
Vydat oznámení
Slack, Discord, Microsoft Teams, obecný webhook a e-mailová upozornění se spustí při prvním výskytu, regresi a překročení prahové hodnoty pro každý projekt.
Vymezení rozsahu týmu a projektu
Organizujte chyby podle projektu a týmu s oprávněními rolí pro jednotlivé uživatele, aby skupiny pro frontend, backend a mobilní aplikace viděly pouze své vlastní proudy výjimek.
Proč provozovat GlitchTip u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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