Sleva až 69 % na GlitchTip

Implementujte GlitchTip pomocí instalace jedním kliknutím.

Open-source platforma pro sledování chyb a monitorování výkonu plně kompatibilní se Sentry SDK – lehká samohostitelná alternativa.

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139,99/měs.
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Implementujte GlitchTip pomocí instalace jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem GlitchTip vytvořit

GlitchTip je open-source platforma pro sledování chyb a monitorování výkonu, která slouží jako přímá náhrada za Sentry. Každé oficiální Sentry SDK – pro JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Javu, .NET, mobilní zařízení a další – funguje beze změny, stačí ho nasměrovat na váš GlitchTip DSN. Platforma zachycuje neošetřené výjimky, kontext navigační cesty (breadcrumb), zdrojové mapy a sledování vydání se stejným pracovním postupem a vzory uživatelského rozhraní, které vývojáři již znají ze Sentry.

Vlastní hostování GlitchTipu na vašem VPS vám poskytne veškerý pracovní postup pro sledování chyb, který byste získali od Sentry SaaS – ale za zlomek nároků na zdroje a bez kvóty na událost. Režim vše v jednom s jedním kontejnerem zvládá příjem dat, webové uživatelské rozhraní a zpracování na pozadí bez samostatných pracovních služeb.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce GlitchTip

Sentry-kompatibilní API

Přímá náhrada za Sentry – každá oficiální Sentry SDK funguje beze změny nasměrováním na váš GlitchTip DSN, není nutná žádná úprava kódu.

Zachycení a seskupování chyb

Chytré seskupování podobných výjimek podle otisku trasování zásobníku eliminuje duplicitní šum a zobrazuje každý jedinečný problém jednou s kompletní historií událostí.

Zdrojové mapy a vydání

Nahrajte zdrojové mapy JavaScriptu pro produkční sestavení a označte vydání, aby se trasování zásobníku odkazovalo na původní řádky zdrojového kódu a sledování regresí fungovalo ihned po vybalení.

Výkon a dostupnost

Volitelné monitorování výkonu transakcí a kontroly dostupnosti doplňují sledování chyb pomocí profilů doby odezvy a externích sond stavu.

Vydat oznámení

Slack, Discord, Microsoft Teams, obecný webhook a e-mailová upozornění se spustí při prvním výskytu, regresi a překročení prahové hodnoty pro každý projekt.

Vymezení rozsahu týmu a projektu

Organizujte chyby podle projektu a týmu s oprávněními rolí pro jednotlivé uživatele, aby skupiny pro frontend, backend a mobilní aplikace viděly pouze své vlastní proudy výjimek.

Proč provozovat GlitchTip u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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