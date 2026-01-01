Nainstalujte AppFlowy jedním kliknutím.
Open-source pracovní prostor s důrazem na soukromí, kombinující poznámky, wiki, databáze a správu projektů jako alternativa k Notion.
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Co všechno můžete s produktem AppFlowy vytvořit
AppFlowy je open-source platforma pro produktivitu vytvořená jako alternativa k Notionu, která respektuje soukromí, kombinující flexibilní blokový editor, zobrazení databází a asistenci při psaní s podporou AI v jediném kolaborativním pracovním prostoru. Postavená na Flutteru a Rustu, poskytuje nativní výkon napříč desktopovými, mobilními a webovými platformami, přičemž všechna data zůstávají pod vaší kontrolou.
Vlastní hostování AppFlowy eliminuje poplatky za předplatné na uživatele, odstraňuje přístup třetích stran k citlivým dokumentům a poskytuje neomezený počet pracovních prostorů a uživatelů za fixní náklady na infrastrukturu. Tato šablona nasazuje kompletní cloudový stack AppFlowy — webový klient, API backend, autentizaci, objektové úložiště a databázi — připravený pro připojení z nativních desktopových a mobilních aplikací AppFlowy.
Hlavní funkce AppFlowy
Blokový editor
Vytvářejte bohaté dokumenty s textem, obrázky, vloženým obsahem a médii pomocí intuitivního blokového editoru, který funguje konzistentně napříč stolními počítači, mobilními zařízeními a webem bez rozdílů ve funkcích mezi platformami.
Flexibilní databázové pohledy
Prohlížejte a spravujte stejná data jako tabulku, Kanban nástěnku, kalendář nebo galerii, a poskytněte tak různým členům týmu rozvržení, které vyhovuje jejich pracovnímu postupu, aniž byste duplikovali informace.
AI Pomoc s psaním
Generujte, shrnujte a upřesňujte obsah přímo v dokumentech pomocí vestavěných funkcí AI, které se připojují k externímu poskytovateli (například OpenAI nebo Azure OpenAI) nakonfigurovanému pomocí klíče API — data jsou zpracovávána tímto poskytovatelem.
Spolupráce v reálném čase
Pracujte současně s kolegy pomocí bezkonfliktní synchronizace, takže více lidí může upravovat stejný dokument, aniž by přepisovali změny ostatních.
Úplné vlastnictví dat
Všechny dokumenty, databáze a přílohy souborů jsou uloženy na vaší vlastní infrastruktuře bez závislosti na dodavateli, což zajišťuje soulad s datovými předpisy a úplnou kontrolu nad uchováváním.
Proč provozovat AppFlowy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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