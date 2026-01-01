Implementujte BeaverHabits jedním kliknutím.
Minimalistický samoobslužný sledovač návyků zaměřený na denní záznamy a série, bez cílů a složitosti.
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Co všechno můžete s produktem BeaverHabits vytvořit
BeaverHabits je minimalistická samoobslužná aplikace pro sledování návyků inspirovaná metodikou „nepřerušujte řetězec“. Na rozdíl od aplikací pro návyky zaměřených na cíle se BeaverHabits čistě zaměřuje na každodenní rituál zaznamenávání – označování dokončených návyků, udržování sérií a vizualizaci konzistence v průběhu času bez kognitivní zátěže cílů, milníků nebo skóre.
Vlastní hostování BeaverHabits na vašem VPS udržuje vaše osobní data o rutině soukromá, bez poplatků za předplatné a bez synchronizačních služeb třetích stran. Aplikace ukládá všechna data do lokální databáze SQLite a podporuje víceuživatelské účty, instalaci PWA pro iOS, filtrování podle značek, denní poznámky, REST API a integrace s Home Assistant, Apple Shortcuts a Stream Deck.
Hlavní funkce BeaverHabits
Denní kontrolní mřížka
Filtrování štítků
Seskupte a filtrujte návyky podle štítků pro cílené zobrazení — uvidíte pouze ranní rutiny, zdravotní návyky nebo jakoukoli vlastní kategorii.
Denní poznámky
Přidejte až 1024 znaků poznámek ke každému návyku denně pro zaznamenání kontextu, pozorování nebo důvodů pro vynechání.
Přístup k REST API
Programové dotazování a aktualizace dat o návycích umožňuje automatizaci s Apple Shortcuts, Home Assistant a Stream Deck prostřednictvím HabitDeck.
Podpora iOS PWA
Nainstalujte si BeaverHabits jako aplikaci na domovskou obrazovku na iPhone a iPad pro nativní zážitek z odbavení bez nutnosti stahování z App Store.
Proč provozovat BeaverHabits u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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