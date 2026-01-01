Implementujte BentoPDF jedním kliknutím.
Prohlížečová sada nástrojů pro PDF s důrazem na soukromí pro slučování, rozdělování, převádění a zabezpečení PDF bez nahrávání souborů kamkoli.
Vyberte si VPS balíček pro BentoPDF
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem BentoPDF vytvořit
BentoPDF je sada nástrojů pro PDF zaměřená na soukromí, která zpracovává dokumenty výhradně v prohlížeči uživatele — soubory nikdy neopustí klientský počítač ani se nedotknou externího serveru. Nahrazuje více online služeb pro PDF jediným rozhraním s vlastním hostováním, pokrývajícím slučování, rozdělování, změnu pořadí stránek, otáčení, převod obrázků, OCR, kompresi, ochranu heslem, vodoznaky, záhlaví a zápatí a úpravu metadat.
Pro týmy a organizace, které nakládají s citlivými dokumenty — smlouvy, finanční výkazy, právní dokumenty — vlastní hostování BentoPDF eliminuje riziko soukromí spojené s nahráváním důvěrných souborů do komerčních PDF služeb, které mohou uchovávat kopie nebo zaznamenávat použití. Protože veškeré zpracování probíhá na straně klienta, VPS slouží pouze webovému rozhraní, čímž udržuje minimální požadavky na serverové zdroje a zároveň zajišťuje, že dokumenty zůstanou plně soukromé.
Hlavní funkce BentoPDF
Zpracování na straně klienta
Veškerá manipulace s PDF probíhá uvnitř prohlížeče uživatele – dokumenty se nikdy nenahrávají na server, takže ani hostitelský počítač nikdy nevidí obsah souboru.
Sloučit, rozdělit a přeskupit
Sloučete více PDF souborů, rozdělte je na jednotlivé stránky nebo sekce a přetáhněte stránky do přesného pořadí, které potřebujete, během několika sekund.
Integrované OCR
Převádějte naskenované PDF soubory založené na obrázcích na plně prohledávatelné textové dokumenty s možností výběru, aniž byste soubory odesílali externí rozpoznávací službě.
Zabezpečení dokumentů
Přidejte ochranu heslem, šifrování a vodoznaky k citlivým souborům PDF před distribucí, nebo odstraňte omezení ze souborů PDF, které vlastníte, abyste znovu získali přístup k úpravám.
Převod formátu
Převádějte obrázky do PDF, exportujte stránky jako obrázky a transformujte Markdown s diagramy Mermaid do formátovaných PDF – vše ze stejného rozhraní.
Proč provozovat BentoPDF u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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