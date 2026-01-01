Implementujte AFFiNE jedním kliknutím.
Všechno v jednom open-source pracovním prostoru kombinujícím dokumenty, tabule a databáze s asistencí poháněnou umělou inteligencí.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem AFFiNE vytvořit
AFFiNE je open-source „KnowledgeOS“, který odstraňuje bariéry mezi dokumentací, vizuální spoluprací a organizací dat. Uživatelé mohou psát strukturované dokumenty, skicovat na nekonečných tabulích a spravovat organizované databáze – to vše v rámci stejného pracovního prostoru – aniž by museli přepínat mezi samostatnými nástroji pro každý úkol.
AFFiNE, postavený na architektuře s prioritou lokálního ukládání a zaměřením na soukromí, uchovává vaše znalosti na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Asistence umělé inteligence je integrována napříč celým systémem a pomáhá s psaním, kreslením a plánováním napříč všemi typy obsahu. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL s rozšířením pgvector pro pokročilé vyhledávání, Redis pro funkce v reálném čase a automatizovanou migraci databáze pro spolehlivé aktualizace.
Hlavní funkce AFFiNE
Jednotný pracovní prostor
Kombinuje dokumenty, tabule a databáze v jedné platformě, takže se můžete pohybovat mezi psaním, skicováním a organizováním dat bez přepínání kontextu mezi samostatnými aplikacemi.
Bílé tabule s nekonečným plátnem
Volné tabule s nástroji pro kreslení, vytváření diagramů a lepicími poznámkami poskytují týmům vizuální prostor pro brainstorming a návrhovou práci vedle strukturovaných dokumentů.
Asistence s podporou AI
AI je integrována napříč všemi typy obsahu, aby pomohla s psaním, shrnováním a generováním obsahu, čímž snižuje režii při vytváření vysoce kvalitních znalostních artefaktů.
Strukturované databáze
Uspořádejte informace v přizpůsobitelných zobrazeních databáze s možnostmi filtrování a dotazování, čímž nahradíte potřebu samostatných tabulkových nástrojů v rámci stejného pracovního prostoru.
Spolupráce v reálném čase
Bezkolizní synchronizace umožňuje více členům týmu současně upravovat dokumenty a tabule, přičemž se změny okamžitě projeví na všech připojených zařízeních.
Proč provozovat AFFiNE u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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