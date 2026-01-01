Nasaďte Mage AI instalací na jedno kliknutí.
Moderní platforma pro datové toky pro vytváření, spouštění a správu ETL pracovních postupů s Pythonem, SQL a R.
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Co všechno můžete s produktem Mage AI vytvořit
Mage AI je platforma pro datové pipeline nové generace, která kombinuje vývojové prostředí ve stylu notebooku s orchestrací na produkční úrovni. Datoví inženýři a analytici vytvářejí ETL pipeline pomocí Pythonu, SQL nebo R v interaktivním editoru, inkrementálně je testují, a poté je plánují a monitorují ve velkém měřítku. Integrace s PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 a desítkami dalších zdrojů a cílů pokrývají většinu konfigurací datových systémů.
Vlastní hostování Mage AI na vašem VPS udržuje citlivá produkční data v rámci vaší infrastruktury, eliminuje cloudové platby za spuštění a poskytuje týmům vyhrazené prostředí pro pipeline, které se škáluje s jejich pracovní zátěží bez omezení dodavatele.
Hlavní funkce Mage AI
Notebookový vývoj
Vytvářejte a testujte bloky pipeline interaktivně v prohlížečovém IDE předtím, než je povýšíte do plánovaných produkčních spuštění.
Podpora Python, SQL a R
Napište transformační logiku v jazyce, který váš tým již používá, kombinací bloků Pythonu a SQL ve stejném pipeline.
Vestavěná orchestrace
Plánujte pipeline, definujte závislosti mezi úkoly a monitorujte běhy z jednotného řídicího panelu orchestrace.
Široké integrace
Připojte se k databázím, datovým skladům, cloudovým úložištím a rozhraním API pomocí předpřipravených konektorů pokrývajících většinu nástrojů datového stacku.
Integrace Git
Kód pipeline pro správu verzí s nativní podporou Gitu pro společný vývoj a sledování změn.
Proč provozovat Mage AI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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