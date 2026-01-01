Nasaďte TimescaleDB jedním kliknutím.
Databáze časových řad postavená na PostgreSQL – kombinující znalost SQL se škálovatelností a rychlostí účelově vytvořené databáze časových řad.
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Co všechno můžete s produktem TimescaleDB vytvořit
TimescaleDB rozšiřuje PostgreSQL o nativní funkce pro časové řady, zahrnující hypertables, automatické dělení, průběžné agregace a pokročilou kompresi nad SQL enginem, který týmy již znají. Protože je pod kapotou PostgreSQL, každý existující ovladač, ORM, BI nástroj a rozšíření — včetně PostGIS a pg_vector — nadále funguje beze změn.
Vlastní hostování TimescaleDB na vašem vlastním VPS udržuje telemetrii s vysokým objemem dat, datové proudy IoT senzorů a finanční tick data pod vaší kontrolou bez cen za datový bod nebo poplatků za odchozí data. Obraz HA sdružuje Patroni a běžné nástroje PostgreSQL, což vám poskytuje produkčně připravený základ pro metriky, monitorování a analytické úlohy.
Hlavní funkce TimescaleDB
Hypertabulky
Automaticky rozděluje časová data do bloků pro rychlé vkládání a dotazy v měřítku miliard řádků, aniž byste museli měnit způsob, jakým píšete SQL.
Nativní komprese
Sloupcově orientovaná komprese obvykle zmenšuje historická data o více než 90 %, čímž snižuje náklady na úložiště a zároveň zachovává rychlou aktualizaci a dotazování u nedávných řádků.
Průběžné agregáty
Materializované souhrny se inkrementálně aktualizují na pozadí, takže dashboardy nad měsíci nebo roky nezpracovaných dat zůstávají responzivní s odezvou v řádu milisekund.
Plná kompatibilita s PostgreSQL
Funguje s každým klientem PostgreSQL, ORM a rozšířením – včetně PostGIS pro geoprostorová data a pg_vector pro AI embeddingy – s nulovým migračním úsilím.
Zásady uchovávání dat
Zahazujte nebo agregujte staré datové bloky automaticky podle plánu, uchovávejte aktivní data na rychlém úložišti a splňujte požadavky na uchovávání dat v souladu s předpisy.
Proč provozovat TimescaleDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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