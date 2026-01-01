Implementujte ChartDB jedním kliknutím.
Editor diagramů open-source databází, který okamžitě vizualizuje jakékoli schéma z jediného SQL dotazu, nejsou vyžadovány žádné uložené přihlašovací údaje.
Vyberte si VPS balíček pro ChartDB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ChartDB vytvořit
ChartDB je editor databázových diagramů založený na prohlížeči, který umožňuje vývojářům a správcům databází (DBA) vizualizovat jakékoli databázové schéma, aniž by nástroj přímo připojovali k jejich databázi. Jediný „Smart Query“ – SQL dotaz, který spustíte ve svém vlastním klientovi – vrátí metadata schématu ve formátu JSON. Vložte jej do ChartDB a okamžitě vygeneruje plně interaktivní ERD, bez účtu, uložených přihlašovacích údajů a bez hesla k databázi, které by kdy opustilo váš terminál.
Funkce exportu DDL s umělou inteligencí generuje migrační skripty mezi databázovými dialekty, což je užitečné pro týmy plánující migrace mezi databázemi nebo dokumentující změny schématu pro revizi. Vlastní hostování ChartDB udržuje veškeré informace o schématu ve vaší vlastní infrastruktuře, nikoli v cloudovém nástroji třetí strany.
Hlavní funkce ChartDB
Import chytrých dotazů
Vložte výsledek jednoho SQL dotazu pro okamžité vygenerování kompletního ERD – není vyžadováno přímé připojení k databázi ani uložené přihlašovací údaje.
Export AI DDL
Generujte migrační skripty SQL mezi dialekty databází, což pomáhá týmům plánovat migrace napříč databázemi nebo vytvářet dokumentaci schématu.
10+ podpora databází
Funguje s PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase a dalšími ihned po vybalení.
Interaktivní editor
Anotujte, přeskupujte a dolaďujte diagramy pomocí rozhraní s funkcí přetažení, navrženého pro komplexní schémata s více tabulkami.
Více exportních formátů
Exportujte diagramy jako SQL, DBML, JSON, PNG, JPG nebo SVG pro dokumentaci, sdílení nebo integraci s jinými nástroji.
Proč provozovat ChartDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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