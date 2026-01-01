Implementujte Jitsu jedním kliknutím.
Open-source platforma zákaznických dat, která zachycuje události produktu a streamuje je do vašeho datového skladu, marketingových nástrojů a API v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro Jitsu
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Jitsu vytvořit
Jitsu je open-source platforma pro zákaznická data, vytvořená pro inženýry jako samoobslužná alternativa k Segmentu. Zachytává události z produktů a webových stránek prostřednictvím nativních SDK, zpracovává je pomocí bezserverových funkcí JavaScriptu a předává výsledky do datových skladů, marketingových nástrojů a vlastních HTTP koncových bodů s latencí pod jednu sekundu.
Samoobslužné hostování Jitsu na vašem VPS udržuje každou datovou zátěž událostí, identifikátor zákazníka a konfiguraci pipeline na vaší vlastní infrastruktuře — žádné ceny za událost, žádné limity MTU a žádná závislost na dodavateli. Toto nasazení sdružuje kompletní pipeline událostí Jitsu (konzole, příjem, rotor a bulker) společně s PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB a Redpanda, čímž vám poskytuje produkčně připravenou CDP v jediném Compose stacku.
Hlavní funkce Jitsu
Streamování událostí v reálném čase
Přeposílá zachycené události do datových skladů a SaaS destinací během několika sekund, čímž pohání živé dashboardy, publika a analýzu produktů.
Nativní skladové cíle
Načítá události přímo do Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres a S3 s vestavěnou správou schématu — není potřeba žádný samostatný nástroj ETL.
JavaScript funkce
Filtrujte, obohacujte a transformujte události pomocí vlastních funkcí JavaScriptu, které běží na straně serveru, než se události dostanou do cílů.
Zdrojové konektory
Stahujte data z databází, SaaS API a souborů pomocí konektorů Singer a Airbyte pro dávkové načítání společně s datovými proudy v reálném čase.
Úložiště uživatelských profilů
Udržujte jednotné profily návštěvníků a uživatelů v MongoDB pro účely řešení identity napříč zařízeními, segmentace a personalizace.
Soukromí na vlastním hostingu
Uchovávejte údaje o událostech zákazníků, identifikátory a PII uvnitř vašeho vlastního VPS – Jitsu nikdy neodesílá data domů a nepřidává žádné dodavatele třetích stran do vašeho datového kanálu.
Proč provozovat Jitsu u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.