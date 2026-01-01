Nasaďte Ackee jedním kliknutím.
Webová analytika s vlastním hostováním a důrazem na soukromí, která sleduje návštěvníky, aniž by ohrozila jejich osobní údaje.
Vyberte si VPS balíček pro Ackee
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Ackee vytvořit
Ackee je open-source analytická platforma založená na Node.js, která běží zcela na vašem vlastním serveru. Používá vícestupňový proces anonymizace k odstranění osobních identifikačních údajů z dat návštěvníků, přičemž stále poskytuje smysluplné přehledy o zobrazeních stránek, odkazujících zdrojích, délkách relací a typech zařízení.
Na rozdíl od tradičních analytických služeb, které ukládají data vašich návštěvníků na infrastruktuře třetích stran, vám Ackee dává úplné vlastnictví vašich dat o provozu. Jeho minimalistické rozhraní a centralizované GraphQL API usnadňují monitorování více webových stránek a integraci analytických dat do vlastních dashboardů nebo reportovacích pipeline — bez cookie lišt nebo starostí s GDPR.
Hlavní funkce Ackee
Soukromí již v návrhu
Vícekroková anonymizace odstraňuje osobně identifikovatelné informace před uložením, takže můžete shromažďovat užitečné poznatky – což může pomoci snížit potřebu bannerů se soubory cookie nebo zjednodušit dodržování předpisů v závislosti na jurisdikci a konfiguraci.
Neomezeně domén
Monitorujte libovolný počet webových stránek a aplikací z jediného ovládacího panelu, bez cenových úrovní za web nebo limitů založených na návštěvnosti.
GraphQL API
Centralizované GraphQL API vám umožňuje programově získávat analytická data do vlastních dashboardů, reportů nebo nástrojů třetích stran, aniž byste byli vázáni na vestavěné uživatelské rozhraní.
Lehký sledovací skript
Sledovací skript má minimální dopad na výkon vašich stránek a vyhýbá se tak penalizacím rychlosti načítání stránek spojeným s náročnějšími komerčními analytickými knihovnami.
Vlastní sledování událostí
Sledujte konkrétní interakce uživatelů nad rámec zobrazení stránek, což vám poskytne přehled o konverzích, kliknutích na tlačítka a dalších smysluplných akcích na vašich webech.
Proč provozovat Ackee u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.