Sleva až 69 % na Apache Superset

Nasaďte Apache Superset instalací na jedno kliknutí.

Moderní open-source platforma pro business intelligence, která umožňuje vytvářet interaktivní dashboardy, prozkoumávat datové sady a provádět SQL analýzy napříč více než 40 databázemi.

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Nasaďte Apache Superset instalací na jedno kliknutí.

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443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
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RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
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RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
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Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
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Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apache Superset vytvořit

Apache Superset je platforma pro business intelligence připravená pro podnikové použití, která zpřístupňuje průzkum dat uživatelům na všech technických úrovních. Analytici získají rozhraní drag-and-drop bez kódu pro vytváření grafů a dashboardů, zatímco inženýři získají SQL Lab – plnohodnotné SQL IDE s historií dotazů, uloženými dotazy a exportem výsledků. Superset se připojuje k více než 40 SQL databázím a datovým skladům prostřednictvím SQLAlchemy, čímž poskytuje jednotnou analytickou vrstvu napříč celým vaším datovým stackem.

Vlastní hosting Supersetu na vašem VPS znamená neomezený počet uživatelů, neomezené datové zdroje a žádné licencování na uživatele. Obchodní data zůstávají ve vaší infrastruktuře, splňují požadavky na shodu, zatímco PostgreSQL a Redis – zahrnuté v této šabloně – zajišťují ukládání metadat a cachování dotazů pro produkční výkon.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apache Superset

Bohatá knihovna vizualizací

Vyberte si z desítek typů grafů – sloupcové grafy, čárové grafy, bodové grafy, geoprostorové mapy a další – pro jasné zobrazení vašich dat.

SQL Lab IDE

Pište a spouštějte SQL dotazy se zvýrazňováním syntaxe, historií dotazů a exportem výsledků – propojuje bezkódové dashboardy a pokročilou práci s daty.

40+ databázových konektorů

Připojte se k PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift a k desítkám dalších prostřednictvím jednotné vrstvy konektorů založené na SQLAlchemy.

Interaktivní řídicí panely

Vytvářejte dashboardy s křížovými filtry, podrobnou navigací a plánovanými e-mailovými reporty, aby zúčastněné strany měly vždy aktuální přehledy.

Řízení přístupu na základě rolí

Přiřaďte podrobné oprávnění datovým sadám, řídicím panelům a zdrojům dat, aby každý tým viděl pouze to, k čemu má oprávnění přístupu.

Proč provozovat Apache Superset u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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