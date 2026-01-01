Nasaďte Apache Superset instalací na jedno kliknutí.
Moderní open-source platforma pro business intelligence, která umožňuje vytvářet interaktivní dashboardy, prozkoumávat datové sady a provádět SQL analýzy napříč více než 40 databázemi.
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Co všechno můžete s produktem Apache Superset vytvořit
Apache Superset je platforma pro business intelligence připravená pro podnikové použití, která zpřístupňuje průzkum dat uživatelům na všech technických úrovních. Analytici získají rozhraní drag-and-drop bez kódu pro vytváření grafů a dashboardů, zatímco inženýři získají SQL Lab – plnohodnotné SQL IDE s historií dotazů, uloženými dotazy a exportem výsledků. Superset se připojuje k více než 40 SQL databázím a datovým skladům prostřednictvím SQLAlchemy, čímž poskytuje jednotnou analytickou vrstvu napříč celým vaším datovým stackem.
Vlastní hosting Supersetu na vašem VPS znamená neomezený počet uživatelů, neomezené datové zdroje a žádné licencování na uživatele. Obchodní data zůstávají ve vaší infrastruktuře, splňují požadavky na shodu, zatímco PostgreSQL a Redis – zahrnuté v této šabloně – zajišťují ukládání metadat a cachování dotazů pro produkční výkon.
Hlavní funkce Apache Superset
Bohatá knihovna vizualizací
Vyberte si z desítek typů grafů – sloupcové grafy, čárové grafy, bodové grafy, geoprostorové mapy a další – pro jasné zobrazení vašich dat.
SQL Lab IDE
Pište a spouštějte SQL dotazy se zvýrazňováním syntaxe, historií dotazů a exportem výsledků – propojuje bezkódové dashboardy a pokročilou práci s daty.
40+ databázových konektorů
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift a k desítkám dalších prostřednictvím jednotné vrstvy konektorů založené na SQLAlchemy.
Interaktivní řídicí panely
Vytvářejte dashboardy s křížovými filtry, podrobnou navigací a plánovanými e-mailovými reporty, aby zúčastněné strany měly vždy aktuální přehledy.
Řízení přístupu na základě rolí
Přiřaďte podrobné oprávnění datovým sadám, řídicím panelům a zdrojům dat, aby každý tým viděl pouze to, k čemu má oprávnění přístupu.
Proč provozovat Apache Superset u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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