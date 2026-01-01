Nasaďte Apache DevLake instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma, která agreguje data z více než 60 vývojářských nástrojů pro výpočet metrik DORA a vizualizaci výkonu inženýrského týmu.
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Co všechno můžete s produktem Apache DevLake vytvořit
Apache DevLake je open-source platforma pro analýzu inženýrských dat, která konsoliduje data ze systémů pro sledování úkolů, hostitelů zdrojového kódu, CI/CD pipeline a nástrojů pro správu incidentů do jednotného datového jezera. Týmy připojují GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty a desítky dalších zdrojů k automatickému výpočtu metrik DORA — frekvence nasazení, doba realizace změn, míra selhání změn a průměrná doba obnovy — spolu s dashboardy Grafana, které vizualizují výkon týmu v průběhu času.
Self-hosting DevLake udržuje veškerou inženýrskou telemetrii a přihlašovací údaje pro integraci na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Každý API token a OAuth připojení je šifrováno v klidovém stavu pomocí klíče, který vlastníte, a všechny metriky jsou uloženy v databázi MySQL na vašem serveru — žádná data neopouštějí vaše prostředí k analytické službě třetí strany.
Hlavní funkce Apache DevLake
Metriky DORA
Automaticky vypočítává frekvenci nasazení, dobu realizace změn, míru selhání změn a průměrnou dobu obnovy z připojených nástrojů — není nutný žádný ruční sběr dat.
Předpřipravené řídicí panely
Předpřipravené dashboardy Grafana vizualizují metriky DORA, dobu cyklu PR, stáří chyb a stav pipeline nasazení bez jakékoli konfigurace po nastavení.
60+ pluginů datových zdrojů
Předpřipravené konektory pro GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube a další shromažďují všechna inženýrská data na jedno místo.
Vlastní SQL metriky
Dotazujte se na normalizované datové jezero pomocí prostého SQL k definování metrik specifických pro tým, filtrů a vlastních dashboardů nad rámec vestavěných zobrazení DORA.
Šifrované úložiště přihlašovacích údajů
Všechny tokeny API a klíče OAuth jsou šifrovány v klidovém stavu pomocí automaticky generovaného klíče uloženého výhradně ve vaší vlastní hostované databázi MySQL.
Proč provozovat Apache DevLake u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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