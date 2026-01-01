Sleva až 69 % na TubeArchivist

Implementujte TubeArchivist s instalací na jedno kliknutí.

Samoobslužný archivátor YouTube, který stahuje, indexuje a streamuje vaši sbírku videí z vašeho vlastního serveru.

Spusťte svou aplikaci okamžitě
Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
202,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte TubeArchivist s instalací na jedno kliknutí.

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NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem TubeArchivist vytvořit

TubeArchivist je platforma pro archivaci YouTube s vlastním hostingem, která vám dává kontrolu nad vaší sbírkou videí. Přihlašuje se k odběru kanálů, automaticky stahuje videa pomocí yt-dlp a vše indexuje pomocí Elasticsearch, takže můžete vyhledávat v názvech, popisech, titulcích a komentářích. Videa jsou přehrávána prostřednictvím vestavěného webového přehrávače s historií sledování a sledováním pokroku – po stažení není potřeba žádný účet YouTube ani připojení k internetu.

Na rozdíl od jednorázových nástrojů pro stahování běží TubeArchivist nepřetržitě na pozadí. Uchovává metadata, miniatury, titulky a komentáře spolu s každým video souborem a integruje se s Jellyfin a Plex pro uživatele mediálních serverů, kteří chtějí mít svůj archiv vedle dalšího obsahu.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce TubeArchivist

Odběry kanálů

Přihlaste se k odběru kanálů YouTube a automaticky stahujte nová nahraná videa podle plánu, a udržujte tak svůj archiv aktuální bez ručního zásahu.

Plnotextové vyhledávání

Elasticsearch indexuje názvy videí, popisy, titulky a komentáře, abyste mohli okamžitě najít jakékoli video v celé vaší knihovně podle klíčového slova.

Integrace SponsorBlock

Automaticky přeskakuje sponzorované segmenty, úvody, závěry a výplň během přehrávání s využitím komunitních dat SponsorBlocku.

Export Jellyfin a Plex

Doprovodné pluginy pro Jellyfin a Plex vám umožňují procházet vaši knihovnu TubeArchivist přímo uvnitř vašeho stávajícího mediálního serveru.

Archivace titulků

Stahuje a indexuje titulky pro každé archivované video, což umožňuje vyhledávání klíčových slov v mluveném obsahu napříč celou vaší sbírkou.

Archivace komentářů

Volitelně archivuje celé vlákno komentářů pro každé video spolu se souborem médií, čímž zachovává kontext komunity, který YouTube může odstranit.

Proč provozovat TubeArchivist u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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