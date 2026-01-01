Implementujte TubeArchivist s instalací na jedno kliknutí.
Samoobslužný archivátor YouTube, který stahuje, indexuje a streamuje vaši sbírku videí z vašeho vlastního serveru.
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Co všechno můžete s produktem TubeArchivist vytvořit
TubeArchivist je platforma pro archivaci YouTube s vlastním hostingem, která vám dává kontrolu nad vaší sbírkou videí. Přihlašuje se k odběru kanálů, automaticky stahuje videa pomocí yt-dlp a vše indexuje pomocí Elasticsearch, takže můžete vyhledávat v názvech, popisech, titulcích a komentářích. Videa jsou přehrávána prostřednictvím vestavěného webového přehrávače s historií sledování a sledováním pokroku – po stažení není potřeba žádný účet YouTube ani připojení k internetu.
Na rozdíl od jednorázových nástrojů pro stahování běží TubeArchivist nepřetržitě na pozadí. Uchovává metadata, miniatury, titulky a komentáře spolu s každým video souborem a integruje se s Jellyfin a Plex pro uživatele mediálních serverů, kteří chtějí mít svůj archiv vedle dalšího obsahu.
Hlavní funkce TubeArchivist
Odběry kanálů
Přihlaste se k odběru kanálů YouTube a automaticky stahujte nová nahraná videa podle plánu, a udržujte tak svůj archiv aktuální bez ručního zásahu.
Plnotextové vyhledávání
Elasticsearch indexuje názvy videí, popisy, titulky a komentáře, abyste mohli okamžitě najít jakékoli video v celé vaší knihovně podle klíčového slova.
Integrace SponsorBlock
Automaticky přeskakuje sponzorované segmenty, úvody, závěry a výplň během přehrávání s využitím komunitních dat SponsorBlocku.
Export Jellyfin a Plex
Doprovodné pluginy pro Jellyfin a Plex vám umožňují procházet vaši knihovnu TubeArchivist přímo uvnitř vašeho stávajícího mediálního serveru.
Archivace titulků
Stahuje a indexuje titulky pro každé archivované video, což umožňuje vyhledávání klíčových slov v mluveném obsahu napříč celou vaší sbírkou.
Archivace komentářů
Volitelně archivuje celé vlákno komentářů pro každé video spolu se souborem médií, čímž zachovává kontext komunity, který YouTube může odstranit.
Proč provozovat TubeArchivist u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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