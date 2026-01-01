Sleva až 69 % na Mopidy

Nasaďte Mopidy jedním kliknutím

Rozšiřitelný hudební server v Pythonu, který streamuje z lokálních souborů, Spotify, SoundCloud, TuneIn a dalších prostřednictvím jednoho rozhraní prohlížeče.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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Nasaďte Mopidy jedním kliknutím

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Mopidy vytvořit

Mopidy je rozšiřitelný hudební server napsaný v Pythonu, který propojuje desítky zvukových zdrojů za jedinou frontou přehrávání. S nainstalovanými odpovídajícími rozšířeními může streamovat lokální soubory vedle Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastů a internetového rádia, přičemž je zpřístupňuje prostřednictvím API MPD, HTTP a JSON-RPC, takže jakýkoli klient MPD nebo webové rozhraní může ovládat stejnou knihovnu.

Tato šablona sdružuje Mopidy s populárním webovým rozhraním Iris, což vám poskytuje rozhraní založené na prohlížeči pro procházení knihoven, vytváření front a správu playlistů z jakéhokoli zařízení. Vlastní hostování Mopidy na VPS udržuje vaše agregované hudební zdroje za jediným soukromým koncovým bodem bez poplatků za předplatné za jednotlivé zdroje, kromě těch poskytovatelů obsahu, které již používáte.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Mopidy

Webový frontend Iris

Balíček rozšíření Iris nabízí propracované uživatelské rozhraní prohlížeče pro procházení zdrojů, řazení skladeb do fronty a správu seznamů skladeb z počítače nebo mobilního zařízení.

Vícezdrojové přehrávání

Nainstalujte rozšíření ke sloučení Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastů a lokálních souborů do jedné sjednocené fronty.

Podpora protokolu MPD

Komunikuje pomocí protokolu Music Player Daemon na portu 6600, takže jakýkoli klient MPD, jako je ncmpcpp, M.A.L.P. nebo Cantata, může ovládat přehrávání.

Pip-instalovatelná rozšíření

Přidejte nové zdroje při nasazení prostřednictvím proměnné PIP_PACKAGES bez opětovného sestavení obrazu nebo úpravy konfiguračních souborů.

JSON-RPC HTTP API

Plné HTTP a WebSocket API vám umožňuje vytvářet vlastní ovladače, hlasové asistenty nebo spouštěče domácí automatizace na stejném jádře.

Snapcast připraven

Výchozí zvukový kanál zapisuje do Snapcast FIFO, takže můžete kdykoli potřebujete navrch přidat synchronizované přehrávání ve více místnostech.

Proč provozovat Mopidy u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

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