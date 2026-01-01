Nasaďte Mopidy jedním kliknutím
Rozšiřitelný hudební server v Pythonu, který streamuje z lokálních souborů, Spotify, SoundCloud, TuneIn a dalších prostřednictvím jednoho rozhraní prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Mopidy vytvořit
Mopidy je rozšiřitelný hudební server napsaný v Pythonu, který propojuje desítky zvukových zdrojů za jedinou frontou přehrávání. S nainstalovanými odpovídajícími rozšířeními může streamovat lokální soubory vedle Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastů a internetového rádia, přičemž je zpřístupňuje prostřednictvím API MPD, HTTP a JSON-RPC, takže jakýkoli klient MPD nebo webové rozhraní může ovládat stejnou knihovnu.
Tato šablona sdružuje Mopidy s populárním webovým rozhraním Iris, což vám poskytuje rozhraní založené na prohlížeči pro procházení knihoven, vytváření front a správu playlistů z jakéhokoli zařízení. Vlastní hostování Mopidy na VPS udržuje vaše agregované hudební zdroje za jediným soukromým koncovým bodem bez poplatků za předplatné za jednotlivé zdroje, kromě těch poskytovatelů obsahu, které již používáte.
Hlavní funkce Mopidy
Webový frontend Iris
Balíček rozšíření Iris nabízí propracované uživatelské rozhraní prohlížeče pro procházení zdrojů, řazení skladeb do fronty a správu seznamů skladeb z počítače nebo mobilního zařízení.
Vícezdrojové přehrávání
Nainstalujte rozšíření ke sloučení Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastů a lokálních souborů do jedné sjednocené fronty.
Podpora protokolu MPD
Komunikuje pomocí protokolu Music Player Daemon na portu 6600, takže jakýkoli klient MPD, jako je ncmpcpp, M.A.L.P. nebo Cantata, může ovládat přehrávání.
Pip-instalovatelná rozšíření
Přidejte nové zdroje při nasazení prostřednictvím proměnné PIP_PACKAGES bez opětovného sestavení obrazu nebo úpravy konfiguračních souborů.
JSON-RPC HTTP API
Plné HTTP a WebSocket API vám umožňuje vytvářet vlastní ovladače, hlasové asistenty nebo spouštěče domácí automatizace na stejném jádře.
Snapcast připraven
Výchozí zvukový kanál zapisuje do Snapcast FIFO, takže můžete kdykoli potřebujete navrch přidat synchronizované přehrávání ve více místnostech.
Proč provozovat Mopidy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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