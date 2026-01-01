Nasaďte Lightdash jedním kliknutím.
Open-source BI platforma postavená na dbt, která okamžitě promění vaše datové modely v dashboardy a grafy.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Lightdash vytvořit
Lightdash je open-source platforma pro business intelligence navržená pro nativní práci s dbt (nástroj pro tvorbu dat). Namísto přestavování definic metrik uvnitř BI nástroje Lightdash čte vaše stávající dbt modely, testy a dokumentaci, aby automaticky vygeneroval rozhraní pro průzkum a vrstvu metrik — udržuje analytickou logiku verzovanou v kódu, kam patří. Týmy mohou vytvářet dashboardy, spouštět ad-hoc dotazy a plánovat doručení reportů, aniž by duplikovaly práci, která již byla provedena v jejich dbt projektu.
Na rozdíl od univerzálních BI nástrojů přístup Lightdashe jako jediného zdroje pravdy znamená, že když se změní dbt model, všechny grafy na něm postavené se automaticky aktualizují. Vlastní hostování Lightdashe dává analytickým týmům plnou kontrolu nad jejich datovou infrastrukturou, aniž by směrovaly výsledky dotazů přes cloudové platformy třetích stran.
Hlavní funkce Lightdash
dbt-nativní metrická vrstva
Lightdash čte existující dbt modely, testy a YAML dokumentaci k vygenerování průzkumného UI, čímž eliminuje potřebu předefinovat metriky v samostatném BI nástroji.
Průzkumník SQL ad hoc
Spouštějte ad-hoc dotazy proti vašemu datovému skladu přímo z prohlížeče, s definicemi sloupců a výsledky testů automaticky načtenými z metadat dbt.
Naplánované doručení zprávy
Nakonfigurujte pravidelné snímky dashboardu doručované na e-mail nebo Slack podle plánu, díky čemuž budou zúčastněné strany informovány bez ručního exportu nebo stahování.
AI datový kopilot
Ptejte se na svá data v přirozeném jazyce a získejte návrhy grafů poháněné vrstvou metrik, již definovanou ve svém projektu dbt.
Verzovaná analytika
Analytické definice jsou uloženy v kódu dbt společně s vašimi datovými modely, díky čemuž jsou změny grafů a metrik revidovatelné, porovnatelné a nasaditelné prostřednictvím standardních pracovních postupů Git.
Proč provozovat Lightdash u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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