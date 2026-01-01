Implementujte domovskou stránku jedním kliknutím.
Moderní, plně statický dashboard pro aplikace s automatickou detekcí Docker kontejnerů a více než 100 integracemi služeb.
Vyberte si VPS balíček pro Homepage
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Homepage vytvořit
Homepage je rychlý, bezpečný a vysoce přizpůsobitelný aplikační dashboard, který vám poslouží jako centrální uzel pro všechny vaše self-hosted služby. Konfigurovaný výhradně pomocí YAML souborů, integruje se s Dockerem pro automatickou detekci běžících kontejnerů, zobrazuje živé systémové metriky a stav služeb a podporuje více než 100 integrací třetích stran pro widgety s daty v reálném čase. Jeho plně statická architektura znamená, že se načítá okamžitě a vyžaduje minimální serverové zdroje.
Nasazení Homepage na váš VPS s přímým přístupem k Docker socketu vytváří dynamický, samoaktualizující se dashboard, který odráží vaši živou infrastrukturu – nové kontejnery se objevují automaticky, čímž udržují váš dashboard přesný a aktuální, i když vaše infrastruktura roste, a to vše bez nutnosti ruční rekonfigurace.
Hlavní funkce Homepage
Automatická detekce Dockeru
Automaticky detekuje spuštěné kontejnery prostřednictvím Docker socketu a přidává je na váš řídicí panel bez ručního zadávání.
100+ Integrace služeb
Zobrazte živá data ze Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox a desítek dalších populárních vlastních hostovaných služeb přímo na widgetech řídicího panelu.
YAML konfigurace
Verzujte celou konfiguraci vašeho dashboardu v souborech YAML, což usnadňuje replikaci nebo migraci napříč prostředími.
Widgety systémových zdrojů
Vestavěné widgety zobrazují využití CPU, paměti a disku v reálném čase, abyste mohli sledovat stav serveru ze své úvodní stránky.
Vlastní CSS a JS
Vložte vlastní CSS a JavaScript pro přizpůsobení vzhledu ovládacího panelu nad rámec vestavěných možností motivů.
Proč provozovat Homepage u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.