Implementujte Docspell jedním kliknutím.
Správce dokumentů s vlastním hostingem, který automaticky označuje skeny, e-maily a soubory PDF štítky a umožňuje v nich fulltextové vyhledávání.
Vyberte si VPS balíček pro Docspell
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Docspell vytvořit
Docspell je open-source server pro správu dokumentů s vlastním hostováním, navržený pro hromady papírů, které byly naskenovány, staženy nebo odeslány e-mailem. Spouští OCR na příchozích souborech, extrahuje data, korespondenty a částky pomocí NLP a ukládá strukturovaná metadata vedle původního dokumentu, takže celý archiv se stane plně prohledávatelným. Štítky, vlastní pole, složky a uložené dotazy umožňují prakticky spravovat domácí papíry, faktury na volné noze nebo záznamy malých podniků po mnoho let.
Vlastní hostování Docspellu na vašem vlastním VPS udržuje nejcitlivější dokumenty – daňové záznamy, lékařské účty, právní dokumenty, vládní formuláře – uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, spíše než u služby pro správu dokumentů SaaS. Nasazení obsahuje PostgreSQL pro ukládání, Solr pro fulltextové vyhledávání a Docspell rest server plus joex worker pro OCR a konverzi, přičemž registrace při první návštěvě vytvoří účet, který vlastní archiv dokumentů.
Hlavní funkce Docspell
Extrakce OCR a NLP
Spouští OCR při každém skenování, poté extrahuje data, korespondenty, částky a kontakty, takže každý dokument dorazí do doručené pošty již předem roztříděný.
Plnotextové vyhledávání
Plnotextové vyhledávání s podporou Solr napříč všemi dokumenty — faktury, smlouvy, účtenky, přílohy e-mailů — s filtry podle značky, složky a pole.
Příjem e-mailů a složek
Stahujte přílohy poštovní schránky přes IMAP, přijímejte nahrávání HTTP ze skenerů a sledujte adresář pro soubory vložené přes SCP nebo rsync.
Štítky a vlastní pole
Anotujte dokumenty pomocí štítků, organizačních štítků, vlastních polí (částky, data smluv, data vypršení platnosti) a uložených vyhledávání, která se automaticky aktualizují.
Víceuživatelský a víceklientský
Každý „kolektiv“ je izolovaný pracovní prostor s vlastními uživateli, dokumenty a metadaty, takže rodiny nebo malé týmy sdílejí jednu instanci, aniž by se křížila data.
Převod dokumentů
Převádí příchozí soubory HTML, Office, obrázků a e-mailů na prohledávatelné PDF pomocí WeasyPrint, Unoconv a Tesseract pro jednotný archiv.
Proč provozovat Docspell u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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