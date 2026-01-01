Implementujte Yao jedním kliknutím
Open-source runtime aplikací a framework pro agenty AI pro vytváření webových aplikací a API s konfigurací JSON.
Vyberte si VPS balíček pro Yao
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Yao vytvořit
Yao je open-source runtime pro full-stack aplikace, který umožňuje vývojářům vytvářet webové aplikace, REST API a administrátorské panely psaním konfiguračních souborů JSON a YAML namísto backendového kódu. Původně low-code platforma, se Yao v1.0 vyvinulo v platformu pro AI agenty s nativní integrací MCP (Model Context Protocol), orchestrací více agentů a vestavěným konverzačním chatovacím rozhraním.
Na rozdíl od tradičních frameworků je Yao dodáváno jako jediný binární soubor Go s integrovanou databází SQLite, JavaScriptovým enginem V8 pro TypeScript hooky a systémem UI renderovaným na straně serveru — což z něj činí soběstačné prostředí pro vytváření a spouštění webových aplikací poháněných umělou inteligencí bez nutnosti spravovat samostatné runtime prostředí nebo databáze.
Hlavní funkce Yao
Tvůrce JSON API
Definujte koncové body REST API, datové modely a administrátorské panely zcela v konfiguračních souborech JSON/YAML, čímž eliminujete opakující se kód backendu.
Orchestrace AI asistentů
Nativní podpora MCP a víceagentové provádění vám umožňuje připojit nástroje AI, delegovat úkoly subagentům a spouštět paralelní pracovní postupy agentů z jediné konfigurace.
Vestavěný motor V8
Spouštějte obchodní logiku a hooky TypeScriptu přímo uvnitř Yao pomocí přibaleného běhového prostředí V8 JavaScriptu — není nutná instalace Node.js.
Serverem vykreslené uživatelské rozhraní
SUI Pages poskytuje komponentový systém vykreslování na straně serveru pro vytváření kompletních frontendových rozhraní bez samostatného JavaScriptového frameworku.
Integrované vektorové vyhledávání
Integrované vektorové vyhledávání, graf znalostí a funkce GraphRAG pohánějí sémantické vyhledávání dokumentů a funkce znalostní báze AI.
Proč provozovat Yao u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.