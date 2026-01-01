Nasaďte Cypht s jednoklikovou instalací.
Lehký, open-source webmailový klient, který sjednocuje více e-mailových účtů a kanálů zpráv do jednoho rychlého rozhraní.
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Co všechno můžete s produktem Cypht vytvořit
Cypht je modulární, open-source webmailový klient navržený pro jednoduchost a rychlost. Na rozdíl od robustních webmailových řešení, Cypht agreguje více e-mailových účtů IMAP a POP3 spolu s RSS/Atom kanály zpráv do jednoho, jednotného zobrazení doručené pošty – což vám poskytuje kompletní přehled o vaší komunikaci bez přepínání mezi službami.
Postavený na PHP s Alpine Linux základem, Cypht běží efektivně na skromném hardwaru a ukládá uživatelskou konfiguraci do databáze pro spolehlivé víceuživatelské nasazení. Jeho modulární architektura znamená, že načítáte pouze funkce, které potřebujete, čímž udržujete rozhraní čisté a nároky na systém malé.
Hlavní funkce Cypht
Agregace více účtů
Propojte více e-mailových účtů IMAP a POP3 do jednoho jednotného zobrazení doručené pošty pro rychlejší správu e-mailů.
Integrace novinek
Kombinujte e-mailové a RSS/Atom kanály zpráv v jediném rozhraní, čímž snížíte počet aplikací, které potřebujete k tomu, abyste zůstali informováni.
Modulární architektura
Povolte pouze moduly, které potřebujete – kontakty, kalendáře, složky IMAP, síťové filtry a další – a udržujte uživatelské rozhraní (UI) jednoduché.
Relace založené na databázi
Ukládá uživatelskou konfiguraci a relace v MariaDB pro spolehlivá, škálovatelná víceuživatelská nasazení.
Nízká náročnost
Běží na Alpine Linuxu s Nginxem a PHP zabalenými v jediném obrazu o velikosti ~290 MB, vyžadujícím minimální zdroje VPS.
Proč provozovat Cypht u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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