Sleva až 69 % na Baikal

Implementujte Baikal: instalace na jedno kliknutí.

Lehký samoobslužný CalDAV a CardDAV server pro synchronizaci kalendářů, úkolů a kontaktů napříč všemi zařízeními.

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VPS spravovaný pomocí AI
202,99  Kč /měs.
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Implementujte Baikal: instalace na jedno kliknutí.

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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Baikal vytvořit

Baikal je lehký, samostatně hostovaný CalDAV a CardDAV server postavený na známé PHP knihovně sabre/dav. Poskytuje soukromé úložiště pro kalendáře, události, úkoly a kontakty, které se synchronizují s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook a jakýmkoli jiným klientem, který podporuje standardní protokoly CalDAV a CardDAV.

Samostatné hostování Baikalu na svém vlastním VPS udržuje osobní a týmová data plánování uvnitř vaší infrastruktury namísto kalendářové služby třetí strany. Jeho nároky jsou záměrně malé – jeden PHP kontejner podporovaný SQLite nebo MySQL – takže se pohodlně vejde na malý VPS, zatímco stále podporuje více uživatelů, sdílené adresáře a granulární řízení přístupu prostřednictvím vestavěného administrátorského rozhraní.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Baikal

CalDAV a CardDAV

Standardizovaná synchronizace kalendáře a kontaktů s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 a jakýmkoli jiným klientem CalDAV/CardDAV.

Víceuživatelské účty

Vytvořte samostatné uživatelské účty s vlastními kalendáři, úkoly a adresáři, vše spravované z jednotného webového rozhraní pro správu.

Sdílené kolekce

Sdílejte konkrétní kalendáře nebo adresáře s ostatními uživateli na stejné instanci pro týmové plánování a synchronizaci kontaktů.

Nízké nároky

Jeden PHP kontejner spouštějící sabre/dav na SQLite nebo MySQL – dostatečně malý na to, aby běžel vedle dalších vlastních hostovaných služeb na nenáročném VPS.

Administrační webové rozhraní

Spravujte uživatele, kalendáře, adresáře a základní nastavení serveru z vestavěného ovládacího panelu v prohlížeči namísto úpravy konfiguračních souborů.

Proč provozovat Baikal u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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