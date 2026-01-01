Implementujte Baikal: instalace na jedno kliknutí.
Lehký samoobslužný CalDAV a CardDAV server pro synchronizaci kalendářů, úkolů a kontaktů napříč všemi zařízeními.
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Co všechno můžete s produktem Baikal vytvořit
Baikal je lehký, samostatně hostovaný CalDAV a CardDAV server postavený na známé PHP knihovně sabre/dav. Poskytuje soukromé úložiště pro kalendáře, události, úkoly a kontakty, které se synchronizují s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook a jakýmkoli jiným klientem, který podporuje standardní protokoly CalDAV a CardDAV.
Samostatné hostování Baikalu na svém vlastním VPS udržuje osobní a týmová data plánování uvnitř vaší infrastruktury namísto kalendářové služby třetí strany. Jeho nároky jsou záměrně malé – jeden PHP kontejner podporovaný SQLite nebo MySQL – takže se pohodlně vejde na malý VPS, zatímco stále podporuje více uživatelů, sdílené adresáře a granulární řízení přístupu prostřednictvím vestavěného administrátorského rozhraní.
Hlavní funkce Baikal
CalDAV a CardDAV
Standardizovaná synchronizace kalendáře a kontaktů s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 a jakýmkoli jiným klientem CalDAV/CardDAV.
Víceuživatelské účty
Vytvořte samostatné uživatelské účty s vlastními kalendáři, úkoly a adresáři, vše spravované z jednotného webového rozhraní pro správu.
Sdílené kolekce
Sdílejte konkrétní kalendáře nebo adresáře s ostatními uživateli na stejné instanci pro týmové plánování a synchronizaci kontaktů.
Nízké nároky
Jeden PHP kontejner spouštějící sabre/dav na SQLite nebo MySQL – dostatečně malý na to, aby běžel vedle dalších vlastních hostovaných služeb na nenáročném VPS.
Administrační webové rozhraní
Spravujte uživatele, kalendáře, adresáře a základní nastavení serveru z vestavěného ovládacího panelu v prohlížeči namísto úpravy konfiguračních souborů.
Proč provozovat Baikal u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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