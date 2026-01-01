Implementujte Bichon s instalací na jedno kliknutí.
Archivátor e-mailů v Rustu s vlastním hostingem, s podporou IMAP, OAuth2 a fulltextového vyhledávání pro dlouhodobé uchovávání poštovních schránek.
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Co všechno můžete s produktem Bichon vytvořit
Bichon je open-source server pro archivaci e-mailů napsaný v Rustu. Připojuje se k účtům IMAP, stahuje zprávy inkrementálně pomocí synchronizace založené na UID, vytváří fulltextový vyhledávací index Tantivy a poskytuje čisté REST API s integrovaným webovým rozhraním (WebUI) pro vyhledávání, procházení a export archivované pošty.
Vlastní hostování Bichonu na vašem vlastním VPS udržuje každou archivovanou zprávu, přílohu a přihlašovací údaje uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte. Přihlašovací údaje k účtu jsou šifrovány v klidu pomocí AES-256-GCM, tokeny OAuth 2.0 se automaticky obnovují a více poštovních schránek se stahuje souběžně – což z Bichonu činí rychlou, soukromou alternativu ke komerčním službám archivace e-mailů bez poplatků za jednotlivé schránky.
Hlavní funkce Bichon
Plnotextové vyhledávání
Indexování poháněné Tantivy napříč těly zpráv, hlavičkami a přílohami vrací výsledky v milisekundách s fasetovými filtry a seskupováním vláken.
IMAP a OAuth2 synchronizace
Připojuje se k jakémukoli serveru IMAP pomocí hesla (PLAIN/LOGIN) nebo ověřování OAuth 2.0 (XOAUTH2), s automatickým obnovováním tokenu pro účty Gmail a Microsoft.
Přírůstková archivace
Inkrementální synchronizace založená na UID stahuje pouze nové zprávy při každém průchodu, čímž udržuje nízkou spotřebu šířky pásma a úložiště u více souběžných poštovních schránek.
Zašifrované přihlašovací údaje
Všechny přihlašovací údaje IMAP a OAuth jsou šifrovány v klidovém stavu pomocí AES-256-GCM s použitím klíče odvozeného z šifrovacího hesla nastaveného při nasazení.
Víceuživatelský RBAC
Řízení přístupu na základě rolí umožňuje udělit oprávnění pro jednotlivé účty dalším uživatelům pro sdílené archivy, s úplným auditním záznamem událostí přístupu.
Proč provozovat Bichon u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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