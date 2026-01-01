Implementujte Artalk jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný systém komentářů s backendem v Go a 40 KB JavaScriptovým widgetem, který lze vložit na jakoukoli webovou stránku.
Vyberte si VPS balíček pro Artalk
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Artalk vytvořit
Artalk je systém komentářů s vlastním hostingem, skládající se z výkonného Go serveru a minimalistického vanilla JavaScript widgetu, který se vkládá na jakýkoli web nebo blog pomocí jediného skriptového tagu. Na rozdíl od cloudových platforem pro komentáře, Artalk uchovává všechny komentáře, uživatelská data a historii moderování na infrastruktuře, kterou ovládáte — žádný přístup třetích stran, žádné shromažďování dat a žádné poplatky za předplatné.
Backend podporuje SQLite ihned po instalaci s volitelnou migrací na MySQL nebo PostgreSQL, jak roste provoz. Nástroje pro moderování, e-mailová oznámení, sociální přihlášení, filtrování spamu, CAPTCHA a kompletní administrátorský postranní panel jsou součástí. Vlastní hostování na VPS znamená, že vaše data komentářů se řídí vašimi zásadami uchovávání a ochrany soukromí, nikoli podmínkami služby platformy.
Hlavní funkce Artalk
Vložit na jakýkoli web
Jediný 40KB JavaScriptový fragment připojí jakýkoli web nebo statický blog k vaší instanci Artalku — bez závislosti na frameworku nebo nutnosti kroku sestavení.
Správa více webů
Jedna instance Artalku spravuje komentáře na několika webech se samostatnými administrátorskými účty, moderačními frontami a nastavením oznámení pro každý web.
Spam a CAPTCHA
Vestavěné integrace filtrování spamu Akismet, Tencent a Aliyun, plus možnosti CAPTCHA pro obrázky, posuvníky, reCAPTCHA, hCaptcha a Turnstile, chrání sekce komentářů před roboty.
Sociální přihlášení
Komentující se ověřují prostřednictvím GitHubu, Googlu, Discordu a 20 dalších poskytovatelů OAuth, což snižuje tření a zároveň propojuje komentáře se skutečnými identitami.
Postranní panel administrace
Vestavěný postranní panel umožňuje správcům webu kontrolovat, schvalovat, připínat a mazat komentáře, spravovat uživatele a prohlížet statistiky stránek, aniž by opustili rozhraní komentářů.
Proč provozovat Artalk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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