Nasaďte Cap s instalací jedním kliknutím.
Open-source alternativa CAPTCHA s důrazem na soukromí, která místo vizuálních hádanek využívá proof-of-work – bez sledování, bez souborů cookie a bez externích volání.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Cap vytvořit
Cap je lehká open-source alternativa CAPTCHA, která chrání formuláře a API před boty pomocí důkazu práce namísto vizuálních hádanek. Namísto toho, aby uživatelé identifikovali semafory nebo přechody pro chodce, Cap spouští tichou SHA-256 výzvu ve WebAssembly — řešení trvá milisekundy pro skutečné uživatele, zatímco automatizované odesílání je pro boty výpočetně nákladné. Nejsou nastaveny žádné soubory cookie, nejsou shromažďována žádná behaviorální data a žádné požadavky neopouštějí váš vlastní server.
Vlastní hostování Capu na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad ochranou proti botům bez poplatků za ověření a bez závislosti na službách, jako je Google reCAPTCHA nebo Cloudflare Turnstile. Administrační panel poskytuje analýzu výzev a správu klíčů webu.
Hlavní funkce Cap
Výzvy důkazu práce
Výpočet SHA-256 probíhá tiše ve WebAssembly, čímž je ochrana proti botům neviditelná pro skutečné uživatele a zároveň zvyšuje náklady automatizovaných útoků.
Nulové sledování
Nejsou nastaveny žádné soubory cookie, nejsou shromažďovány žádné behaviorální otisky a žádná data nejsou odesílána na servery třetích stran — plně v souladu s GDPR již od návrhu.
Administrátorský panel
Monitorujte míru dokončení výzev, spravujte klíče webu a kontrolujte metriky aktivity botů prostřednictvím vestavěného analytického panelu.
Odlehčený widget
Klientský widget má pouze ~20 KB, což přidává zanedbatelné zatížení jakékoli stránce nebo aplikaci, která jej vkládá.
API-first návrh
Ověřování tokenů výzev na straně serveru prostřednictvím jednoduchého REST API, díky čemuž je Cap integrovatelný s jakýmkoli jazykem nebo frameworkem.
Proč provozovat Cap u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.