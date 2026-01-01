Implementujte Chevereto s jednoklikovou instalací.
Platforma pro sdílení obrázků a videí s vlastním hostingem pro vytvoření své vlastní mediální komunity ve stylu Imgur nebo Flickr.
Vyberte si VPS balíček pro Chevereto
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Chevereto vytvořit
Chevereto je vyspělá platforma pro hostování obrázků a videí s vlastním hostingem, které komunity důvěřují od roku 2007. Poskytuje vše potřebné k provozování plnohodnotného webu pro sdílení médií – registrace uživatelů, profily, dvoufaktorové ověřování, pokročilou organizaci médií pomocí kategorií, štítků a alb, a navíc podrobné ovládání soukromí pro každý nahraný soubor pro veřejný, soukromý nebo heslem chráněný obsah.
Provozování Chevereta na vlastním VPS udržuje každý nahraný soubor, uživatelský účet a zdroj příjmů pod vaší plnou kontrolou, bez poplatků za obrázek nebo omezení obsahu. Tato šablona sdružuje Chevereto s MariaDB pro metadata obsahu a Redis pro rychlé ukládání relací a mezipaměti, zatímco Traefik automaticky zpracovává směrování HTTPS, takže platforma je připravena přijmout svůj první nahraný soubor během několika minut.
Hlavní funkce Chevereto
Sdílení obrázků a videí
Hostujte obrázky a videa s náhledy, vloženými přehrávači a přímými odkazy, připravenými ke sdílení na jakékoli platformě.
Alba a štítky
Uspořádejte obsah do alb a kategorizujte nahrávky pomocí štítků, aby návštěvníci mohli procházet a vyhledávat rostoucí mediální knihovnu.
Uživatelské účty a role
Registrovaní uživatelé získají profily, dvoufaktorové ověřování a oprávnění založená na rolích, spravovaná prostřednictvím administrátorského panelu.
Nastavení soukromí
Nastavení soukromí pro nahrávaný obsah umožňují vlastníkům označit obsah jako veřejný, soukromý nebo chráněný heslem, aby vyhovoval jakémukoli scénáři sdílení.
Vícejazyčné rozhraní
Spusťte komunitu ve více než 30 podporovaných jazycích bez instalace dalších balíčků nebo šablon.
Proč provozovat Chevereto u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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