Nasaďte SmokePing jedním kliknutím.
Dlouhodobý monitor latence a ztráty paketů, který vizualizuje kolísání sítě a dostupnost jako kouřové RRD grafy.
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Co všechno můžete s produktem SmokePing vytvořit
SmokePing je dlouhodobý monitor latence, který pravidelně testuje cíle a výsledky vykresluje jako RRD grafy, kde barevný pruh kolem mediánu na první pohled vizualizuje kolísání latence a ztrátu paketů. Vytvořený Tobiasem Oetikerem (autorem MRTG a RRDtool), je již více než dvacet let de facto nástrojem pro sledování dostupnosti sítě pro ISP, hostingové poskytovatele a domácí laboratoře.
Vlastní hostování SmokePingu na vašem vlastním VPS vám poskytuje trvalý pozorovací bod pro měření toho, jak pevné umístění vidí zbytek internetu – užitečné pro diagnostiku problémů s ISP, porovnávání poskytovatelů tranzitu, sledování dodržování SLA pro vzdálená pracoviště a udržování dlouhodobého záznamu o dostupnosti vašich služeb. Nasazení je dodáváno s trvalými svazky pro konfiguraci i historickou RRD databázi.
Hlavní funkce SmokePing
Smokey RRD grafy
Vykreslete mediánovou latenci s barevným pruhem, který ukazuje rozptyl a ztrátu paketů na jednom obrázku, díky čemuž jsou chvění a poklesy výkonu okamžitě viditelné.
Více typů sond
Kombinujte sondy ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing a Curl v jedné instanci pro společné monitorování síťových cest a dostupnosti aplikací.
Hierarchické cíle
Seskupte cíle do stromově strukturovaných sekcí, aby dashboardy zůstaly čitelné, když monitorujete mnoho hostitelů napříč regiony, weby nebo poskytovateli.
Prahová upozornění
Spouštět e-mailová nebo skriptová upozornění, když cíl překročí konfigurovatelné prahové hodnoty ztráty nebo latence po delší dobu.
Hlavní / podřízené sondy
Spusťte další uzly SmokePing jako podřízené na vzdálených místech a agregujte jejich výsledky v hlavním uživatelském rozhraní pro monitorování z více míst.
Dlouhodobé uchování
Databáze RRD typu round-robin uchovávají denní, týdenní, měsíční a roční pohledy s konstantním využitím disku, ideální pro odhalování dlouhodobých degradací.
Proč provozovat SmokePing u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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