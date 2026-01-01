Sleva až 69 % na SmokePing

Nasaďte SmokePing jedním kliknutím.

Dlouhodobý monitor latence a ztráty paketů, který vizualizuje kolísání sítě a dostupnost jako kouřové RRD grafy.

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139,99/měs.
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Nasaďte SmokePing jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem SmokePing vytvořit

SmokePing je dlouhodobý monitor latence, který pravidelně testuje cíle a výsledky vykresluje jako RRD grafy, kde barevný pruh kolem mediánu na první pohled vizualizuje kolísání latence a ztrátu paketů. Vytvořený Tobiasem Oetikerem (autorem MRTG a RRDtool), je již více než dvacet let de facto nástrojem pro sledování dostupnosti sítě pro ISP, hostingové poskytovatele a domácí laboratoře.

Vlastní hostování SmokePingu na vašem vlastním VPS vám poskytuje trvalý pozorovací bod pro měření toho, jak pevné umístění vidí zbytek internetu – užitečné pro diagnostiku problémů s ISP, porovnávání poskytovatelů tranzitu, sledování dodržování SLA pro vzdálená pracoviště a udržování dlouhodobého záznamu o dostupnosti vašich služeb. Nasazení je dodáváno s trvalými svazky pro konfiguraci i historickou RRD databázi.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce SmokePing

Smokey RRD grafy

Vykreslete mediánovou latenci s barevným pruhem, který ukazuje rozptyl a ztrátu paketů na jednom obrázku, díky čemuž jsou chvění a poklesy výkonu okamžitě viditelné.

Více typů sond

Kombinujte sondy ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing a Curl v jedné instanci pro společné monitorování síťových cest a dostupnosti aplikací.

Hierarchické cíle

Seskupte cíle do stromově strukturovaných sekcí, aby dashboardy zůstaly čitelné, když monitorujete mnoho hostitelů napříč regiony, weby nebo poskytovateli.

Prahová upozornění

Spouštět e-mailová nebo skriptová upozornění, když cíl překročí konfigurovatelné prahové hodnoty ztráty nebo latence po delší dobu.

Hlavní / podřízené sondy

Spusťte další uzly SmokePing jako podřízené na vzdálených místech a agregujte jejich výsledky v hlavním uživatelském rozhraní pro monitorování z více míst.

Dlouhodobé uchování

Databáze RRD typu round-robin uchovávají denní, týdenní, měsíční a roční pohledy s konstantním využitím disku, ideální pro odhalování dlouhodobých degradací.

Proč provozovat SmokePing u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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