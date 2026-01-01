Nasaďte Shaarli jedním kliknutím
Osobní, minimalistická, superrychlá služba pro ukládání záložek, která ukládá vše do jediné souborové databáze – bez nutnosti SQL.
Vyberte si VPS balíček pro Shaarli
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Shaarli vytvořit
Shaarli je osobní, minimalistická služba pro ukládání záložek, navržená jako self-hostovaná náhrada za původní del.icio.us. Ukládá každou záložku do jednoho plochého PHP souboru — bez databázového serveru, migrací nebo aktualizací schématu — a vykresluje přehledný chronologicky sestupný kanál odkazů, poznámek a aktualizací ve stylu mikroblogu, které můžete udržovat veřejné, soukromé nebo je kombinovat pro jednotlivé položky.
Self-hosting Shaarli na vašem VPS vám poskytuje soukromý archiv odkazů pod vaší vlastní doménou, RSS/Atom kanál vašich sdílených položek, systém poznámek s podporou Markdownu a bookmarklet plus mobilní API, které promění jakýkoli prohlížeč nebo aplikaci v cíl pro uložení jedním kliknutím. Celý systém je jeden PHP kontejner, jehož data jsou uložena v JSON souboru — zálohy jsou jen kopie jednoho souboru.
Hlavní funkce Shaarli
Úložiště plochých souborů
Záložky jsou uloženy v jediném PHP datovém úložišti bez databázového serveru k instalaci, optimalizaci nebo zálohování – zkopírujte soubor a máte svůj archiv.
Chronologicky obrácený výpis
Každá záložka, poznámka nebo příspěvek z mikroblogu se dostane na jednu přehlednou časovou osu s tagy, fulltextovým vyhledáváním a nastavením soukromí pro každý odkaz.
Kanály RSS a Atom
Vestavěné RSS a Atom kanály promění váš Shaarli ve veřejný blog s odkazy nebo soukromý zdroj pro čtečku kanálů — funguje s každou aplikací pro čtení.
Bookmarklet a REST API
Uložte odkazy z jakéhokoli prohlížeče pomocí přiloženého bookmarkletu, nebo je odešlete z mobilních a desktopových aplikací pomocí zadaného REST API.
Poznámky k Markdownu
Pište delší poznámky a mikroblogové příspěvky v Markdownu společně se záložkami, s volitelnou veřejnou viditelností pro sdílení.
Nízká náročnost
Samostatný PHP kontejner bez databázového serveru běží pohodlně na nejmenších VPS plánech, aniž by konkuroval jiným aplikacím o zdroje.
Proč provozovat Shaarli u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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