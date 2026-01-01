Nasaďte Apache IoTDB pomocí instalace na jedno kliknutí.
Průmyslová databáze časových řad pro IoT zajišťující vysokou propustnost příjmu dat, dotazy s odezvou pod sekundu a ultra vysokou kompresi na okraji sítě.
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Co všechno můžete s produktem Apache IoTDB vytvořit
Apache IoTDB je účelově vytvořená databáze časových řad pro internet věcí, navržená od základů pro průmyslové IoT úlohy, kde denně přicházejí miliardy datových bodů z milionů senzorů. Jeho lehký sloupcový formát TsFile dosahuje kompresních poměrů, kterých typické relační databáze nemohou dosáhnout, zatímco analytické dotazy s odezvou v řádu milisekund a stromové schéma zařízení modelují způsob, jakým je skutečné průmyslové vybavení strukturováno.
Provozování Apache IoTDB na vašem VPS poskytuje projektům v oblasti výroby, energetiky, dopravy a chytrých měst soukromý telemetrický backend, který se nativně integruje s Grafana, Spark, Flink, Kafka a MQTT — aniž byste platili poplatky za metriku a aniž byste odesílali data ze senzorů do cloudů třetích stran.
Hlavní funkce Apache IoTDB
Sloupcové úložiště TsFile
Účelově vytvořený sloupcový formát úložiště optimalizovaný pro časové řady dat poskytuje kompresní poměry až 20:1 oproti tradičním databázím.
Vysokopropustný příjem
Zpracovává miliony zápisů za sekundu z nízkoenergetických IoT zařízení pomocí Log-Structured Merge tree, navrženého pro pracovní zátěže s vysokým počtem zápisů.
Stromové schéma zařízení
Hierarchický model cesty odráží, jak továrny a flotily organizují senzory, s fuzzy zástupnými znaky pro agregační dotazy napříč zařízeními.
Podpora nativního protokolu
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 a příjem MQTT umožňují jakémukoli zařízení, řídicímu panelu nebo analytickému nástroji připojit se bez vlastních adaptérů.
Grafana a Spark připraveny
Oficiální konektory pro Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka a Hadoop promění IoTDB v snadno integrovatelný backend pro časové řady pro stávající pipeline.
Proč provozovat Apache IoTDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
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