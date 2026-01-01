Nasaďte ezBookKeeping jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný sledovač osobních financí s uživatelským rozhraním primárně pro mobilní zařízení, grafy a skenováním účtenek.
Vyberte si VPS balíček pro ezBookKeeping
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ezBookKeeping vytvořit
ezBookKeeping je lehká open-source aplikace pro osobní finance, navržená pro rychlé a bezproblémové sledování denních výdajů. Vytvořená jako jeden kontejner s úložištěm SQLite, pohodlně běží na minimálním hardwaru — od Raspberry Pi po malý VPS — bez nutnosti databázového serveru.
Na rozdíl od robustnějších účetních nástrojů s podvojným účetnictvím se ezBookKeeping zaměřuje na to, co většina jednotlivců skutečně potřebuje: čisté rozhraní s prioritou pro mobilní zařízení pro rychlé zaznamenávání transakcí, vizualizaci výdajů podle kategorií a udržování přehledu o osobních rozpočtech. Vlastní hostování udržuje vaši historii transakcí zcela soukromou, aniž by jakákoli finanční aplikace třetí strany kdy viděla vaše údaje o výdajích.
Hlavní funkce ezBookKeeping
PWA optimalizovaná pro mobilní zařízení
Nainstalujte si ezBookKeeping jako progresivní webovou aplikaci na jakýkoli telefon pro nativní zaznamenávání výdajů bez stahování z obchodu s aplikacemi.
OCR skenování účtenek
Skenujte papírové účtenky, abyste automaticky extrahovali částky transakcí a obchodníky, a snížíte tak ruční zadávání dat.
Podpora více měn
Sledujte výdaje napříč několika měnami s automatickou konverzí měnových kurzů pro cestovní a mezinárodní výdaje.
Grafy a statistiky
Vizualizujte si trendy ve výdajích podle kategorie, účtu a časového období pomocí vestavěných grafů a souhrnných statistik.
Import CSV a Alipay
Importujte historii transakcí ze souborů CSV a hlavních platebních platforem včetně Alipay a WeChat Pay.
Proč provozovat ezBookKeeping u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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