Nasaďte Bigcapital jedním kliknutím.
Platforma pro finanční účetnictví s vlastním hostováním, s podporou více měn, inteligentním výkaznictvím a kompletní podvojnou hlavní knihou.
Vyberte si VPS balíček pro Bigcapital
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Bigcapital vytvořit
Bigcapital je moderní open-source platforma pro finanční účetnictví, navržená jako self-hosted alternativa k QuickBooks, Xero a Wave. Implementuje kompletní podvojné účetnictví s podporou více měn, záznamy o zákaznících a dodavatelích, fakturaci a účty, sledování zásob, ruční účetní deníky a inteligentní reporty – finanční výkazy, peněžní toky, stárnutí pohledávek a závazků a daňové souhrny – vše generované z podkladové účetní knihy.
Vlastní hostování Bigcapitalu na vašem VPS udržuje klientské faktury, bankovní transakce a finanční záznamy na infrastruktuře, kterou kontrolujete, namísto aby byly předány účetní službě SaaS. Platforma podporuje více společností (tenantů) na instanci s izolovanými databázemi, integruje se se Stripe a Plaid pro platby a bankovní výpisy a nabízí komplexní API pro vlastní integrace a reportování.
Hlavní funkce Bigcapital
Podvojná účetní kniha
Úplná podvojná hlavní kniha s účtovou osnovou, ručními deníky a historií transakcí vhodnou pro audit, která se přímo promítá do standardních účetních postupů.
Více měn
Nativní podpora více měn s konfigurovatelnými zdroji směnných kurzů pro faktury, účty a výkazy napříč mezinárodními klienty a dodavateli.
Faktury a účty
Zákaznická fakturace se sledováním plateb, dodavatelské faktury s plánováním plateb, opakované transakce a generování PDF prostřednictvím integrované integrace Gotenberg.
Inteligentní zprávy
Zisk a ztráta, rozvaha, peněžní tok, stáří pohledávek/závazků, souhrny DPH a přizpůsobitelné finanční zprávy generované z účetní knihy v reálném čase.
Víceuživatelský od základu
Každá společnost získává svou vlastní izolovanou databázi, takže jedna instance může spravovat více podniků s přísným oddělením dat.
Proč provozovat Bigcapital u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.