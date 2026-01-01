Implementujte Actual Budget s jednoklikovou instalací.
Aplikace pro osobní finance s důrazem na soukromí, která využívá obálkové rozpočtování, aby každý dolar měl svůj účel.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Actual Budget vytvořit
Actual Budget je rychlá aplikace pro osobní finance s lokálním úložištěm, postavená na metodice obálkového rozpočtování – každý dolar, který vyděláte, je před jeho utracením přiřazen do konkrétní kategorie. Původně komerční produkt, byl svým tvůrcem zpřístupněn jako open-source a nyní je udržován aktivní komunitou, což z něj činí jednu z nejschopnějších bezplatných alternativ k YNAB.
Protože Actual Budget používá lokální architekturu, vaše finanční data zůstávají na infrastruktuře, kterou ovládáte, spíše než v cloudu třetí strany. Synchronizace mezi více zařízeními stále funguje prostřednictvím vašeho vlastního hostovaného serveru a volitelné end-to-end šifrování chrání data během přenosu. Bankovní připojení přes SimpleFIN (USA/Kanada) a GoCardless (EU/UK) automaticky načítají transakce, zatímco podpora importu pro YNAB usnadňuje migraci.
Hlavní funkce Actual Budget
Obálkové rozpočtování
Přiděluje každý dolar konkrétní kategorii před utrácením, což vám dává jasný plán založený na skutečném příjmu spíše než na hrubých odhadech.
Lokálně primární vlastnictví dat
Vaše finanční data jsou uložena na vašem vlastním serveru, nikoli v komerčním cloudu – chrání citlivé údaje o účtu před narušením třetími stranami nebo změnami zásad dodavatele.
Synchronizace napříč zařízeními
Synchronizujte rozpočty napříč telefony, tablety a počítači prostřednictvím vašeho vlastního serveru, aby každý člen domácnosti viděl stejné aktuální údaje.
Integrace bankovního účtu
Připojte se k reálným bankovním účtům prostřednictvím SimpleFIN (USA/Kanada) nebo GoCardless (EU/UK) pro automatický import transakcí, čímž snížíte ruční zadávání dat.
Podrobné finanční zprávy
Vestavěné reporty pro čisté jmění, peněžní tok a trendy výdajů vám poskytují přehled, abyste mohli činit informovaná finanční rozhodnutí bez samostatné tabulky.
Proč provozovat Actual Budget u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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