Sleva až 69 % na Actual Budget

Implementujte Actual Budget s jednoklikovou instalací.

Aplikace pro osobní finance s důrazem na soukromí, která využívá obálkové rozpočtování, aby každý dolar měl svůj účel.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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Implementujte Actual Budget s jednoklikovou instalací.

Vyberte si VPS balíček pro Actual Budget

68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Actual Budget vytvořit

Actual Budget je rychlá aplikace pro osobní finance s lokálním úložištěm, postavená na metodice obálkového rozpočtování – každý dolar, který vyděláte, je před jeho utracením přiřazen do konkrétní kategorie. Původně komerční produkt, byl svým tvůrcem zpřístupněn jako open-source a nyní je udržován aktivní komunitou, což z něj činí jednu z nejschopnějších bezplatných alternativ k YNAB.

Protože Actual Budget používá lokální architekturu, vaše finanční data zůstávají na infrastruktuře, kterou ovládáte, spíše než v cloudu třetí strany. Synchronizace mezi více zařízeními stále funguje prostřednictvím vašeho vlastního hostovaného serveru a volitelné end-to-end šifrování chrání data během přenosu. Bankovní připojení přes SimpleFIN (USA/Kanada) a GoCardless (EU/UK) automaticky načítají transakce, zatímco podpora importu pro YNAB usnadňuje migraci.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Actual Budget

Obálkové rozpočtování

Přiděluje každý dolar konkrétní kategorii před utrácením, což vám dává jasný plán založený na skutečném příjmu spíše než na hrubých odhadech.

Lokálně primární vlastnictví dat

Vaše finanční data jsou uložena na vašem vlastním serveru, nikoli v komerčním cloudu – chrání citlivé údaje o účtu před narušením třetími stranami nebo změnami zásad dodavatele.

Synchronizace napříč zařízeními

Synchronizujte rozpočty napříč telefony, tablety a počítači prostřednictvím vašeho vlastního serveru, aby každý člen domácnosti viděl stejné aktuální údaje.

Integrace bankovního účtu

Připojte se k reálným bankovním účtům prostřednictvím SimpleFIN (USA/Kanada) nebo GoCardless (EU/UK) pro automatický import transakcí, čímž snížíte ruční zadávání dat.

Podrobné finanční zprávy

Vestavěné reporty pro čisté jmění, peněžní tok a trendy výdajů vám poskytují přehled, abyste mohli činit informovaná finanční rozhodnutí bez samostatné tabulky.

Proč provozovat Actual Budget u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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