Implementujte Budge: instalace jedním kliknutím.
Aplikace pro osobní finance s vlastním hostingem pro sledování soukromých výdajů, správu rozpočtu a správu finančních cílů.
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Co všechno můžete s produktem Budge vytvořit
Budge je rozpočtová aplikace pro osobní finance, která pomáhá jednotlivcům a rodinám sledovat výdaje, monitorovat výdajové návyky a pracovat na dosažení finančních cílů prostřednictvím uživatelsky přívětivého webového rozhraní. Podporuje více typů účtů, vlastní kategorie výdajů a správu opakujících se transakcí, což uživatelům poskytuje kompletní přehled o jejich finančním zdraví, aniž by se spoléhali na cloudové finanční služby.
Vlastní hostování Budge na vašem vlastním VPS zajišťuje, že bankovní údaje, historie útrat a finanční cíle zůstanou zcela ve vaší infrastruktuře — nikdy nebudou sdíleny s platformami třetích stran ani použity pro reklamní profilování. Trvalé úložiště uchovává roky finanční historie, dostupné z jakéhokoli zařízení prostřednictvím responzivního rozhraní prohlížeče.
Hlavní funkce Budge
Sledování výdajů
Zaznamenávejte a kategorizujte transakce napříč několika typy účtů – běžné, spořicí, kreditní karty a hotovost – abyste si udrželi přesné finanční záznamy.
Monitorování rozpočtu
Nastavte limity výdajů podle kategorie a sledujte pokrok v reálném čase, abyste okamžitě věděli, kdy hrozí překročení rozpočtu.
Vizuální přehledy útrat
Grafy a řídicí panely zobrazují vzorce útraty a plnění rozpočtu na první pohled, což usnadňuje identifikaci, kam jdou peníze každý měsíc.
Sledování cílů
Stanovte si cíle pro úspory nebo snížení dluhu a sledujte svůj pokrok v průběhu času, abyste proměnili abstraktní finanční cíle v měřitelné milníky.
Design s důrazem na soukromí
Všechna finanční data jsou uložena lokálně na vašem VPS bez externího sdílení, čímž se citlivé informace drží mimo reklamní sítě a datové brokery.
Proč provozovat Budge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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