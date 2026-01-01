Implementace statistik pro Stravu jedním kliknutím.
Osobní sportovní analytický panel s vlastním hostingem, který převádí vaše aktivity ze Stravy na podrobné statistiky, grafy a tepelné mapy.
Vyberte si VPS balíček pro Statistics for Strava
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Statistics for Strava vytvořit
Statistiky pro Stravu je samoobslužný analytický panel, který stahuje vaši kompletní historii aktivit ze Stravy a zobrazuje ji jako interaktivní grafy, geografické heatmapy, zprávy o používání vybavení, analýzu segmentů a roční přehledy — vše uloženo lokálně na vašem vlastním serveru. Na rozdíl od oficiální aplikace Strava nikdy neztrácí historická data za paywallem a dává vám plné vlastnictví vašich sportovních záznamů.
Nastavení vyžaduje aplikaci Strava API (kterou lze vytvořit zdarma) a jednorázový autorizační tok OAuth pro vygenerování obnovovacího tokenu. Po připojení démon na pozadí automaticky importuje nové aktivity a udržuje váš panel aktuální. K používání této aplikace je vyžadován účet Strava.
Hlavní funkce Statistics for Strava
Řídicí panel analytiky aktivit
Komplexní statistiky s interaktivními grafy pokrývající celkové součty, trendy, osobní rekordy a tréninkovou zátěž napříč všemi typy aktivit.
Geografická tepelná mapa
Vizualizujte aktivní místa na geografické tepelné mapě, která zobrazuje všechny zaznamenané trasy, abyste odhalili svá oblíbená tréninková místa.
Vybavení a sledování údržby
Monitorujte ujetou vzdálenost a dobu používání kol, bot a vybavení s plánováním údržby, abyste věděli, kdy je potřeba servis.
Historie segmentu a snahy
Prohlédněte si veškeré své úsilí na segmentech Strava, osobní rekordy a vývoj v čase pro každý segment, který jste jeli nebo běželi.
Strava Ohlédnutí
Roční rekapitulace, která vyzdvihuje vaše největší úspěchy, nejdelší aktivity a milníky ve fitness za daný rok.
AI cvičební asistent
Volitelná AI-poháněná analýza vašich tréninkových dat s poznatky a návrhy, připojitelná k OpenAI, Anthropic nebo k lokálnímu modelu Ollama.
Proč provozovat Statistics for Strava u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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