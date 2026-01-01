Implementujte Plausible Analytics v jednoklikové instalaci.
Lehká platforma pro webovou analytiku bez souborů cookie, která je plně v souladu s GDPR a uchovává všechna data návštěvníků na vašem vlastním serveru.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Plausible Analytics vytvořit
Plausible Analytics je open-source, na soukromí zaměřená alternativa k Google Analytics, která sleduje základní metriky webových stránek bez souborů cookie, shromažďování osobních údajů nebo bannerů se souhlasem. Její sledovací skript váží méně než 1 KB, takže má prakticky nulový dopad na dobu načítání stránky a zároveň poskytuje přehledný dashboard se všemi potřebnými přehledy o návštěvnosti.
Vlastní hostování Plausible na vašem VPS uchovává každé zobrazení stránky a záznam události na vaší infrastruktuře bez přístupu třetích stran. Tato šablona spojuje aplikaci Plausible s PostgreSQL pro metadata a ClickHouse pro vysoce výkonné analytické dotazy, což vám poskytuje kompletní, produkčně připravené nastavení, které uchovává data neomezeně dlouho za fixní náklady na infrastrukturu.
Hlavní funkce Plausible Analytics
Sledování bez souborů cookie
Měří návštěvnost bez souborů cookie nebo trvalých identifikátorů, takže nepotřebujete banner se souhlasem a zůstanete v souladu s GDPR a CCPA ve výchozím nastavení.
Skript pod 1 KB
Sledovací skript je menší než většina obrázků, nepřidává žádné měřitelné zpoždění při načítání stránek, přičemž stále zachycuje všechny podstatné metriky.
Živý řídicí panel
Zobrazte si počet živých návštěvníků společně s historickými trendy, zdroji návštěvnosti a nejnavštěvovanějšími stránkami v jediném, snadno čitelném přehledu.
Cíl a sledování událostí
Sledujte vlastní konverze a události — odeslání formulářů, kliknutí na tlačítka a odchozí odkazy — aniž byste museli psát složitý analytický kód.
ClickHouse Analytický engine
Sloupcové úložiště ClickHouse umožňuje rychlé dotazy napříč miliony zobrazení stránek, takže se dashboardy načítají okamžitě i na webech s vysokou návštěvností.
Proč provozovat Plausible Analytics u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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