Nasaďte Qdrant jednoklikovou instalací.
Vysoce výkonná open-source vektorová databáze pro sémantické vyhledávání, doporučení a AI aplikace.
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Co všechno můžete s produktem Qdrant vytvořit
Qdrant je open-source řešení pro vektorové vyhledávání, navržené speciálně pro úlohy umělé inteligence a strojového učení v produkčním prostředí. Ukládá vysokodimenzionální vektory spolu s bohatými metadaty (payloady) a umožňuje dotazy na nejbližší sousedy s odezvou v řádu milisekund, a to s využitím HNSW indexování, různých metrik vzdálenosti a pokročilého filtrování — vše dostupné prostřednictvím API rozhraní REST a gRPC.
Vlastní nasazení Qdrantu na VPS vám dává plnou kontrolu nad alokací paměti, konfigurací indexování a rezidencí dat, a to bez účtování za dotaz nebo omezení připojení, která jsou typická pro spravované služby vektorových databází. Díky tomu je ideální pro AI startupy a týmy, které škálují sémantické vyhledávání nebo RAG pipeline.
Hlavní funkce Qdrant
Podmilisekundové vyhledávání
Indexování HNSW poskytuje téměř okamžité dotazy na nejbližší sousedy napříč miliony vektorů, čímž udržuje aplikace AI responzivní v jakémkoli měřítku.
Filtrace datové zátěže
Filtrujte výsledky vyhledávání podle libovolných polí metadat při dotazu, kombinující vektorovou podobnost se strukturovanými podmínkami v jediném požadavku.
Vícenásobné metriky vzdálenosti
Zvolte kosinovou, euklidovskou nebo vzdálenost skalárního součinu, aby odpovídala modelu vnoření používanému vaší aplikací, a to bez opětovného indexování dat.
REST a gRPC API
Integrujte Qdrant do libovolného jazyka nebo frameworku pomocí rozhraní OpenAPI REST nebo vysokorychlostního gRPC API pro úlohy citlivé na latenci.
Podpora kvantizace
Skalární a produktová kvantizace výrazně snižují nároky na paměť, což vám umožňuje indexovat větší datové sady na stejném hardwaru bez ztráty kvality.
Proč provozovat Qdrant u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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