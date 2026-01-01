Nasaďte Cerbos jednoklikovou instalací.
Služba autorizace s otevřeným zdrojovým kódem, jazykově nezávislá, pro psaní kontextově citlivých zásad řízení přístupu jako kód.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Cerbos vytvořit
Cerbos je samostatně hostovaný bod rozhodování o zásadách, který odděluje autorizační logiku od kódu vaší aplikace. Namísto rozptýlení kontrol oprávnění napříč službami definujete zásady zdrojů a subjektů jako soubory YAML řízené verzemi a Cerbos odpovídá na autorizační dotazy přes REST a gRPC API s dobou odezvy v řádu submilisekund.
Samostatné hostování Cerbosu na vašem vlastním VPS udržuje každé autorizační rozhodnutí a auditní záznam zcela ve vaší infrastruktuře — žádná služba třetí strany nevidí, kteří uživatelé přistupují ke kterým zdrojům. Zásady žijí vedle vašeho kódu, integrují se s jakýmkoli jazykem prostřednictvím generovaných klientů SDK a mohou být znovu načteny za běhu bez restartování vašich služeb.
Hlavní funkce Cerbos
Zásady jako kód
Definujte pravidla přístupu v verzí řízených souborech YAML s kompletní historií Git, revizí kódu a validací CI/CD namísto databázových tabulek skrytých uvnitř vaší aplikace.
Jazykově nezávislý
Volejte Cerbos přes REST nebo gRPC z jakéhokoli jazyka s oficiálními klienty SDK pro Go, Javu, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby a Rust.
Kontextově citlivá rozhodnutí
Vyhodnoťte oprávnění vzhledem k atributům uživatele, zdroje a prostředí — včetně deklarací JWT — pro vyjádření podrobných pravidel nad rámec statických přiřazení rolí.
Podmilisekundová latence
Zásady jsou kompilovány do rozhodovacího jádra v paměti, takže kontroly proběhnou výrazně pod milisekundu a škálují se horizontálně bez nutnosti přístupu do databáze.
Integrovaný auditní záznam
Každé autorizační rozhodnutí lze zaznamenat s plným kontextem požadavku a odpovědi pro účely hlášení shody a následného ladění politik.
Proč provozovat Cerbos u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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