Implementujte Dataline s instalací jedním kliknutím.
SQL chatovací nástroj s AI, který vám umožní dotazovat se a vizualizovat jakoukoli databázi pomocí jednoduché angličtiny.
Vyberte si VPS balíček pro Dataline
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Dataline vytvořit
Dataline je open-source nástroj pro analýzu dat s prioritou soukromí, který překládá přirozený jazyk do SQL dotazů, což vám umožňuje prozkoumávat databáze, aniž byste napsali jediný řádek SQL kódu. Připojte soubory PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV nebo Excel a pokládejte otázky v běžné angličtině, abyste získali okamžité výsledky a automatické vizualizace.
Na rozdíl od cloudových analytických platforem, samohosting Dataline na vašem vlastním VPS udržuje citlivá obchodní data pod vaší plnou kontrolou. Neexistují žádná omezení použití, žádné poplatky za uživatele a žádná závislost na dodavateli – jen inteligentní dotazovací rozhraní, které funguje s vaším preferovaným klíčem LLM API.
Hlavní funkce Dataline
Dotazy v přirozeném jazyce
Zadávejte dotazy v jednoduché angličtině a Dataline vygeneruje SQL, provede ho a vrátí naformátované výsledky během několika sekund.
Vícedatabázová podpora
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel a dalším z jediného rozhraní bez přepínání nástrojů.
Automatické generování grafů
Požádejte o graf ve svém dotazu a Dataline vykreslí vizualizaci přímo z výsledku dotazu.
Architektura s důrazem na soukromí
Všechna data zůstávají na vašem vlastním serveru, což vám dává plnou kontrolu nad citlivými obchodními informacemi bez vystavení třetím stranám.
Historie dotazů
Ukládejte a vracejte se k minulým dotazům a výsledkům, aniž byste museli znovu zadávat výzvy, a postupem času si tak vybudujte osobní analytickou knihovnu.
Proč provozovat Dataline u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.