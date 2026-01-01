Implementujte Grafana Tempo jedním kliknutím.
Open-source backend pro distribuované trasování kompatibilní s OpenTelemetry, Jaeger a Zipkin, s vestavěnou vizualizací Grafana.
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Co všechno můžete s produktem Grafana Tempo vytvořit
Grafana Tempo je vysoce škálovatelný backend pro distribuované trasování, navržený pro příjem tras z OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin a dalších zdrojů bez nutnosti složité infrastruktury. Na rozdíl od úložišť tras, která závisí na Elasticsearch nebo Cassandra, Tempo ukládá data trasování do objektového úložiště, což ho činí nákladově efektivním ve velkém měřítku. Nativně se integruje s Grafanou, aby inženýři mohli přejít z metriky Prometheus nebo řádku protokolu Loki přímo na odpovídající trasu.
Tato šablona sdružuje Tempo s Grafana Alloy jako kolektorem OpenTelemetry, Prometheus pro metriky a Grafanu jako vizualizační vrstvu — což vám dává soběstačný stack pro distribuované trasování, který plně vlastníte a ovládáte na svém VPS.
Hlavní funkce Grafana Tempo
Nativní OpenTelemetry
Přijímá trasování přes protokoly OTLP gRPC a HTTP, Jaeger a Zipkin, takže jakákoli instrumentovaná aplikace může odesílat data bez SDK specifických pro dodavatele.
Metriky z trasování
Automaticky generuje metriky RED (rychlost, chyby, doba trvání) z dat rozpětí prostřednictvím generátoru metrik a plní Prometheus s přehledy na úrovni služeb bez dodatečné instrumentace.
Integrace Grafana
Předkonfigurovaný zdroj dat Grafana vám umožňuje přejít z jakékoli metriky nebo řádku protokolu na související trasování jediným kliknutím, čímž urychluje analýzu hlavní příčiny.
Dotazovací jazyk TraceQL
Účelově vytvořený dotazovací jazyk umožňuje filtrovat a agregovat trasování podle služby, doby trvání, stavu chyby a atributů rozpětí s přesností, které se ad-hoc vyhledávání nemůže vyrovnat.
Cenově výhodné úložiště
Ukládá trasovací data na lokální disk, aniž by vyžadoval Elasticsearch nebo Cassandru, udržuje infrastrukturu jednoduchou a provozní náklady předvídatelné.
Vizualizace grafu služeb
Odvozuje mapy závislostí služeb z trasovacích dat a vykresluje je v Grafaně, což týmům poskytuje vždy aktuální přehled o komunikaci mezi službami a latenci.
Proč provozovat Grafana Tempo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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