Nasadit LibreBooking instalací jedním kliknutím.
Open-source systém pro plánování a rezervaci zdrojů pro místnosti, vybavení a sdílené organizační prostředky.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LibreBooking vytvořit
LibreBooking je komunitně řízený fork Booked Scheduleru, který promění jakýkoli webový prohlížeč v samoobslužnou rezervační přepážku pro místnosti, vozidla, laboratorní vybavení, sportovní zařízení nebo jakýkoli jiný sdílený zdroj. Zobrazení dostupnosti ve stylu kalendáře, opakované rezervace, schvalovací procesy a kvóty umožňují organizacím nahradit tabulky a sdílené schránky strukturovaným rezervačním systémem.
Vlastní hostování LibreBookingu na vašem vlastním VPS udržuje rezervační data, kontaktní údaje členů a historii používání zcela pod vaší kontrolou, bez poplatků za uživatele a bez závislosti na kalendářích SaaS třetích stran. Přibalená databáze MariaDB uchovává každou rezervaci, skupinu a definici příslušenství i po restartu.
Hlavní funkce LibreBooking
Rezervace zdrojů
Rezervujte místnosti, vybavení a sdílená aktiva prostřednictvím zobrazení ve stylu kalendáře s rozvržením podle dne, týdne a měsíce.
Pravidelné rezervace
Naplánujte denní, týdenní nebo měsíční opakované rezervace s detekcí konfliktů a kontrolou data ukončení.
Schvalovací postupy
Vyžadovat, aby rezervace schválili správci zdrojů, než vstoupí v platnost, s e-mailovými oznámeními v každém kroku.
Skupiny a oprávnění
Přiřaďte uživatele do skupin, udělte přístup ke každému zdroji a vynucujte rezervační kvóty, aby byly vysoce žádané zdroje spravedlivě rozděleny.
Příslušenství a doplňky
Připojte množstevně omezené příslušenství, jako jsou projektory nebo mikrofony, k rezervacím, aby zásoby zůstaly synchronizované.
REST API a zprávy
Integrujte se s externími systémy prostřednictvím REST API a stahujte reporty o využití pro účely plánování kapacity.
Proč provozovat LibreBooking u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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