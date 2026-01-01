Implementujte Grocy jedním kliknutím.
Aplikace pro správu potravin a domácnosti s vlastním hostingem pro sledování zásob potravin, dat spotřeby a nákupních seznamů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Grocy vytvořit
Grocy je webový systém pro správu domácnosti, který je postaven na inventáři potravin. Sleduje, co máte, kdy to vyprší a kolik spotřebujete, a pak tato data používá k vytváření přesných nákupních seznamů, předcházení plýtvání a pomáhá vám plánovat recepty z ingrediencí, které už máte ve spíži.
Vlastní hosting na vašem VPS znamená, že vaše data o inventáři domácnosti zůstanou soukromá, přístupná z každého rodinného zařízení, ať už doma nebo v obchodě, a nikdy nejsou vázána na předplatné nebo vypnuta dodavatelem. Lehký stack PHP a SQLite běží pohodlně vedle jiných služeb i na skromném VPS.
Hlavní funkce Grocy
Sledování data expirace
Zaznamenávejte data nákupu a expirace každého produktu, aby vás Grocy mohl upozornit dříve, než se položky zkazí, čímž se sníží plýtvání potravinami v celé domácnosti.
Chytré nákupní seznamy
Nákupní seznamy jsou generovány automaticky z požadavků na recepty a minimálních úrovní zásob, takže si koupíte jen to, co skutečně potřebujete.
Skenování čárových kódů
Naskenujte čárové kódy produktů z jakéhokoli mobilního prohlížeče pro okamžité vyhledání a zaznamenání položek, aniž byste museli ručně zadávat názvy produktů nebo množství.
Správa receptů
Ukládejte recepty s množstvím ingrediencí a nechte Grocy zkontrolovat vaše aktuální zásoby předtím, než přidá přesně to, co chybí, na nákupní seznam.
Integrace domácí automatizace
Plné REST API umožňuje integrace s Home Assistant, aplikacemi pro skenování čárových kódů a dalšími nástroji s vlastním hostingem pro plně automatizovaný chod domácnosti.
Proč provozovat Grocy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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