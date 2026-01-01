Implementujte NATS jedním kliknutím.
Cloud-nativní, vysoce výkonný systém pro zasílání zpráv s latencí pod milisekundu pro mikroslužby, IoT a distribuované aplikace.
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Co všechno můžete s produktem NATS vytvořit
NATS je lehký, open-source systém pro zasílání zpráv, vytvořený pro cloudové architektury. Poskytuje zasílání zpráv typu publish-subscribe, request-reply a skupinové zasílání zpráv ve frontě s odezvou pod milisekundu a s minimálními nároky — binární soubor serveru má méně než 20 MB a nevyžaduje žádné externí závislosti. NATS zpracovává miliony zpráv za sekundu, což z něj činí jednoho z nejrychlejších dostupných zprostředkovatelů zpráv.
JetStream, vestavěná vrstva perzistence NATS, přidává trvalé streamy, opakování a doručení právě jednou, aniž by vyžadoval samostatnou frontu nebo databázovou službu. Vlastní hostování NATS na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad lokalitou dat, eliminuje cloudové poplatky za zprávu a umisťuje vaši sběrnici zpráv co nejblíže k vašim službám pro minimální latenci.
Hlavní funkce NATS
Pub/Sub zasílání zpráv
Vysílejte zprávy libovolnému počtu odběratelů okamžitě s routováním na základě předmětu a předplatnými se zástupnými znaky pro flexibilní distribuci zpráv.
Perzistence JetStream
Ukládání, přehrávání a zpracování zpráv s trvalými proudy a konzumenty – přidávající doručení přesně jednou a historii zpráv bez dodatečné infrastruktury.
Vzor žádost-odpověď
Vytvořte synchronní RPC nad asynchronním zasíláním zpráv s vestavěným mechanismem požadavek-odpověď, což umožňuje volání mezi službami s automatickým zpracováním vypršení časového limitu.
Skupiny front
Rozdělte práci mezi horizontálně škálované konzumenty pomocí skupin front – NATS automaticky rozděluje zprávy mezi všechny členy skupiny.
Integrované klastrování
Vytvořte chybovzdorný cluster napříč více uzly s automatickým zjišťováním tras a replikací JetStream založenou na RAFT pro vysokou dostupnost.
HTTP monitorování
Zobrazte stav serveru, statistiky připojení, metriky JetStream a data předplatného prostřednictvím vestavěného monitorovacího koncového bodu na portu 8222.
Proč provozovat NATS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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