Nasaďte Matrix Synapse jedním kliknutím.
Decentralizovaný, end-to-end šifrovaný chatový server pro bezpečnou komunikaci v reálném čase s plnou podporou federace.
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Co všechno můžete s produktem Matrix Synapse vytvořit
Matrix Synapse je referenční domácí server pro otevřený komunikační protokol Matrix, umožňující zasílání zpráv v reálném čase, hlasové a video hovory, sdílení souborů a end-to-end šifrování napříč federovanou sítí serverů. Důvěřují mu vlády, univerzity a podniky po celém světě, Synapse umožňuje vašim uživatelům bezpečně komunikovat a zároveň uchovávat všechna data na vaší vlastní infrastruktuře.
Federace umožňuje vašemu serveru bezproblémové připojení k dalším serverům Matrix, takže vaši uživatelé mohou oslovit kohokoli v globální síti Matrix. Díky mostům ke Slacku, Discordu, IRC a Telegramu se Synapse integruje do stávajících komunikačních pracovních postupů, aniž by nutila všechny na jedinou platformu.
Hlavní funkce Matrix Synapse
Koncové šifrování
Podpora federace
Komunikujte s uživateli na jakémkoli serveru Matrix po celém světě prostřednictvím bezproblémové meziserverové federace.
Přemostění platforem
Připojte se k Slacku, Discordu, IRC, Telegramu a dalším platformám prostřednictvím protokolových mostů.
Pokoje a prostory
Organizujte konverzace pomocí místností, prostorů, vláken, reakcí a úprav zpráv pro strukturovanou komunikaci.
Hlasové a videohovory
Uskutečňujte VoIP hlasové a videohovory přímo v klientech Matrix bez externích služeb.
Integrace SSO
Ověřte uživatele prostřednictvím poskytovatelů OIDC, SAML a CAS pro jednotné přihlášení v podnikovém prostředí.
Proč provozovat Matrix Synapse u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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