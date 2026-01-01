Sleva až 69 % na Bytebase

Implementujte Bytebase jedním kliknutím.

Open-source DevOps platforma pro databáze, určená ke kontrole, schvalování a bezpečnému nasazování změn schématu napříč prostředími.

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139,99  Kč /měs.
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Implementujte Bytebase jedním kliknutím.

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443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
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RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
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202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
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RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
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Prostor na NVMe disku: 200 GB
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Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
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KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Bytebase vytvořit

Bytebase je open-source platforma DevOps pro databáze, která přináší disciplínu softwarového inženýrství do správy změn databází. Zatímco většina týmů spoléhá na ad-hoc SQL skripty nebo neformální schválení DBA, Bytebase poskytuje strukturované pracovní postupy pro revize, pipeline pro nasazení do více prostředí a více než 200 vestavěných pravidel pro revizi SQL, která odrážejí způsob, jakým je dodáván aplikační kód.

Podporuje více než 20 databázových systémů – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake a další – z jediného webového rozhraní. Vlastní hosting udržuje databázové přihlašovací údaje a historii změn zcela ve vaší vlastní infrastruktuře, přičemž žádná služba třetí strany nikdy nepřistupuje k vašim schématům nebo datům.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Bytebase

Pracovní postupy změn databáze

Směrujte každou migraci schématu přes konfigurovatelné kroky revize a schválení, než se dostane do jakéhokoli databázového prostředí.

Integrovaná kontrola SQL

Více než 200 pravidel automaticky zachytí anti-vzory, chybějící indexy a destruktivní operace, než je změna schválena.

Integrace GitOps

Propojte Bytebase s vaším Git repozitářem, aby migrace databáze následovaly stejný proces pull-requestů jako kód aplikace.

Nasazení ve více prostředích

Definujte uspořádané pipeline napříč vývojem, předprodukcí a produkcí s požadovanými schvalovacími branami v každé fázi.

Audit a dodržování předpisů

Každá migrace a schválení se zaznamenává do protokolu odolného proti neoprávněné manipulaci s časovými razítky a přiřazením uživatele, což podporuje SOC 2 a podobné rámce.

Proč provozovat Bytebase u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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