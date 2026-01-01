Implementujte Bytebase jedním kliknutím.
Open-source DevOps platforma pro databáze, určená ke kontrole, schvalování a bezpečnému nasazování změn schématu napříč prostředími.
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Co všechno můžete s produktem Bytebase vytvořit
Bytebase je open-source platforma DevOps pro databáze, která přináší disciplínu softwarového inženýrství do správy změn databází. Zatímco většina týmů spoléhá na ad-hoc SQL skripty nebo neformální schválení DBA, Bytebase poskytuje strukturované pracovní postupy pro revize, pipeline pro nasazení do více prostředí a více než 200 vestavěných pravidel pro revizi SQL, která odrážejí způsob, jakým je dodáván aplikační kód.
Podporuje více než 20 databázových systémů – PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake a další – z jediného webového rozhraní. Vlastní hosting udržuje databázové přihlašovací údaje a historii změn zcela ve vaší vlastní infrastruktuře, přičemž žádná služba třetí strany nikdy nepřistupuje k vašim schématům nebo datům.
Hlavní funkce Bytebase
Pracovní postupy změn databáze
Směrujte každou migraci schématu přes konfigurovatelné kroky revize a schválení, než se dostane do jakéhokoli databázového prostředí.
Integrovaná kontrola SQL
Více než 200 pravidel automaticky zachytí anti-vzory, chybějící indexy a destruktivní operace, než je změna schválena.
Integrace GitOps
Propojte Bytebase s vaším Git repozitářem, aby migrace databáze následovaly stejný proces pull-requestů jako kód aplikace.
Nasazení ve více prostředích
Definujte uspořádané pipeline napříč vývojem, předprodukcí a produkcí s požadovanými schvalovacími branami v každé fázi.
Audit a dodržování předpisů
Každá migrace a schválení se zaznamenává do protokolu odolného proti neoprávněné manipulaci s časovými razítky a přiřazením uživatele, což podporuje SOC 2 a podobné rámce.
Proč provozovat Bytebase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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