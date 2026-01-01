Implementujte MySpeed instalací jedním kliknutím.
Sledovač testů rychlosti internetu s vlastním hostingem, který provádí automatizované testy a vizualizuje historii vašeho připojení v průběhu času.
Vyberte si VPS balíček pro MySpeed
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MySpeed vytvořit
MySpeed je lehký, self-hostovaný monitorovací nástroj pro testování rychlosti, který nepřetržitě sleduje výkon vašeho internetového připojení. Provádí automatické testy rychlosti podle konfigurovatelného plánu pomocí Ookla, LibreSpeed nebo Cloudflare a poté ukládá výsledky lokálně do databáze SQLite, abyste mohli analyzovat trendy v průběhu dnů, týdnů a měsíců.
Kromě syrových měření MySpeed poskytuje interaktivní grafy, konfigurovatelné zásady uchovávání dat, oznámení o stavu prostřednictvím e-mailu, Signal, WhatsApp nebo Telegram a volitelné metriky Prometheus pro integraci do stávajících systémů pro sledování. Všechna data zůstávají na vašem vlastním serveru – žádné analýzy třetích stran, žádná závislost na cloudu a žádné poplatky za test.
Hlavní funkce MySpeed
Automatizované testy rychlosti
Naplánujte opakované testy pomocí cron výrazů, aby byla kvalita vašeho připojení nepřetržitě monitorována bez ručního zásahu.
Více poskytovatelů testů
Vyberte si mezi Ookla, LibreSpeed a Cloudflare jako backend pro test rychlosti, abyste získali přesné, srovnatelné výsledky od poskytovatele, kterému důvěřujete.
Historické grafy
Vizualizujte trendy stahování, nahrávání a pingu v konfigurovatelných časových rozsazích, abyste odhalili vzorce degradace a mohli volat svého ISP k odpovědnosti.
Zdravotní oznámení
Dostávejte upozornění e-mailem, přes Signal, WhatsApp nebo Telegram, když vaše připojení klesne pod definované prahové hodnoty.
Metriky Prometheus
Exportujte výsledky testu rychlosti jako metriky Prometheus pro integraci s dashboardy Grafana společně s vaším dalším monitorováním infrastruktury.
Proč provozovat MySpeed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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