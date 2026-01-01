Sleva až 69 % na Blender

Deploy Blender in one click installation.

Free and open-source 3D creation suite accessible from any browser via KasmVNC.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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Deploy Blender in one click installation.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Blender vytvořit

Blender is the world's leading free and open-source 3D creation suite, covering the complete production pipeline — modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, and video editing — in a single application. This template runs Blender inside a KasmVNC container, making the full desktop workspace available from any modern browser without installing anything locally.

Self-hosting Blender on a VPS means your projects, addons, and preferences persist across sessions and are reachable from any device. You can scale VPS resources to match demanding renders and keep large project files on server storage rather than syncing them between machines.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Blender

Full 3D Pipeline

Covers modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, and compositing in one application, eliminating the need for multiple specialized tools.

Browser-Accessible Workspace

KasmVNC streams the Blender desktop to any browser, so you can work from a laptop, tablet, or underpowered machine using server-side compute.

Cycles and EEVEE Rendering

Choose between the physically accurate Cycles renderer or the real-time EEVEE engine depending on quality requirements and render time budgets.

Python Scripting API

Automate repetitive tasks, build custom tools, and drive batch render pipelines using Blender's comprehensive Python scripting interface.

Persistent Configuration

Addons, preferences, and project files are stored in a named volume so everything is exactly where you left it after container restarts or upgrades.

Proč provozovat Blender u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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